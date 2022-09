チャック ・サーシー氏 戦後残された地雷の撤去をする人 08/09/2022 <div class="lr-pic lr-pic-full"><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><a id="a_171611" class="uk-inline" href="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat117-9-45-4.jpg" data-caption="Nhat1"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="171611" class="lazyload" src="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat117-9-45-4.jpg" /></div></a></div><div class="lr-caption"><span style="text-align:justify;color:#333333;"> </span></div></div></div></div><span id="docs-internal-guid-3eeaa6e7-7fff-6e4c-5a51-af948085f999"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:0pt;margin-bottom:0pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">ベトナムでの長年の生活と仕事を通して、チャック・サーシー氏はベトナムに深く愛着を抱くようになりました。</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">退役軍人平和支部160(VFP160) の会長</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">として、彼とベトナムを愛するアメリカ人は戦争によってベトナムに残された地雷の撤去を常に支援し、ベトナムにおいて国際社会の平和と友好の文化を築いてきました。</span></p><div><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"><br /></span></div></span><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><div class="uk-grid-collapse uk-child-width-1-2@s uk-grid"><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/15-186-copy18-16-0-26.jpg" data-caption="2017年10月31日、米国国務省軍縮局を訪問するチャック・サーシー氏とクアン・チ省人民委員会の代表団。資料:資料"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159430" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/15-186-copy18-16-0-26.jpg" alt="" /></div></a></div></div><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/18-18518-16-17-39.jpg" data-caption="チャック・サーシー氏と歴史や文化について話すのが大好きなベトナムの若者。撮影:ヴィエット・クオン"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159432" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/18-18518-16-17-39.jpg" alt="" /></div></a></div></div></div></div><div class="lr-caption"><span style="text-align:justify;color:#333333;"> </span></div></div></div><span id="docs-internal-guid-b49e7397-7fff-9587-39c4-f19b3dac6301"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:15pt;margin-bottom:15pt;padding:0pt 30pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">チャック・サーシー</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">はクアン・チ省の「RENEWプロジェクト」の共同設立者です。クアン・チ省はかつて激戦地でしたが、現在も地雷の残骸が地中に隠されています。</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-style:italic;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">チャック・サーシー</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">氏はクアン・チ省に初めて来た時、白い砂浜、この地の非常に貧しいベトナムの人たち、まだ土地のいたるところに散らばっている地雷の残骸を眼にしてショックを受け、ここに残された地雷を除去するための越・米政府間の協力は人々に平和な生活をもたらすためにどうしても必要だと思ったと語りました。</span></p><div><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"><br /></span></div></span><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><a id="a_171612" class="uk-inline" href="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat217-9-45-16.jpg" data-caption="Nhat2"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="171612" class="lazyload" src="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat217-9-45-16.jpg" /></div></a></div><div class="lr-caption"> </div></div></div></div><span id="docs-internal-guid-33faf47c-7fff-c617-3a5e-4fde8f506614"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:15pt;margin-bottom:15pt;padding:0pt 30pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">「RENEW プロジェクト」のコミュニケーションおよび開発マネージャーであるゴ・スアン・ヒエン氏は次のように述べています。「『RENEWプロジェト』は2001年にクアン・チ省で実施され、不発弾に関連する事故と死傷者の数を減らし、不発弾による犠牲者の家族が生計と地域社会への定着の改善を支援するために、人道的意義を持って実施されました。ベトナムに27年以上住んで働いているチャック・サーシー氏はベトナムと米国間の和解への努力と包括的な協力の促進に非常に重要な貢献をしてきました」</span></p><div><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"><br /></span></div></span><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><div class="uk-grid-collapse uk-child-width-1-2@s uk-grid"><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/3-18818-16-32-16.jpg" data-caption="ベトナム軍事歴史博物館を訪れるチャック・サーシー氏。撮影:ヴィエット・クオン"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159434" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/3-18818-16-32-16.jpg" alt="" /></div></a></div></div><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/8-187-copy18-16-34-2.jpg" data-caption="Cùng với một người bạn ngoại quốc thăm quan các Bảo tàng lịch sử quân sự Việt Nam. Ảnh: Việt Cường"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159435" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/8-187-copy18-16-34-2.jpg" alt="" /></div></a></div></div></div></div><div class="lr-caption"> </div></div></div><span id="docs-internal-guid-b2619be7-7fff-0e58-71ba-058c446942f2"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:15pt;margin-bottom:15pt;padding:0pt 30pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">「RENEWプロジェクト」に加えて、VFP160は毎年、ヴィン・リン学校、ゾー・リン学校、カム・ロ学校、およびフオン・ホア学校の恵まれない生徒を支援し、生徒の通学が便利になるよう数百台の自転車を提供しています。最近行われた自転車の学校への引き渡し式で、チャック・サーシー氏は感動を分かち合いました。「これらの新しい自転車が生徒たちに学校への通学や毎日の学習を楽しくしてくれることを願っています」</span></p></span><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><div class="uk-grid-collapse uk-child-width-1-2@s uk-grid"><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/11avatar-181-copy18-15-59-35.jpg" data-caption="地中で爆発した地雷の影響を受けた子供たちと話すチャック・サーシー氏。撮影:資料"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159428" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/11avatar-181-copy18-15-59-35.jpg" alt="" /></div></a></div></div><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/13-183-copy18-16-0-12.jpg" data-caption="生徒たちと親しく笑うチャック・サーシー氏。撮影:資料"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159429" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/13-183-copy18-16-0-12.jpg" alt="" /></div></a></div></div><div><div class="lr-pic-padding"><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/10-182-copy18-15-59-21.jpg" data-caption="Chuck Searcy và những người bạn của Dự án RENEW tặng máy tính cho học sinh. ảnh: Tư liệu"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159427" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/10-182-copy18-15-59-21.jpg" alt="" /></div></a></div></div><div><a class="uk-inline" href="/MediaUpload/Org/2022/04/18/14-18418-16-36-25.jpg" data-caption="Chuck Searcy và các cộng sự tại Tổ chức Cựu chiến binh vì hòa bình phân hiệu 160 trao tặng xe đạp cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Tư liệu"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="159436" class="lazyload" src="/MediaUpload/Org/2022/04/18/14-18418-16-36-25.jpg" alt="" /></div></a></div></div></div><div class="lr-caption"> </div></div></div><p style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;background:white;vertical-align:baseline;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';color:black;border:none windowtext 1.0pt;padding:0in;"></span><span style="color:#000000;font-family:'Times New Roman';font-size:14pt;white-space:pre-wrap;">クアン・チ省だけでなく、チャック・サーシー氏とVFP160はフエとダ・ナン市に来て、学校に自転車を寄付しました。毎年、この二つの地域の学生に200 台の自転車が寄付されています。</span></p><span id="docs-internal-guid-825678cb-7fff-3fbe-ae2c-9a6b7d981d01"><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:15pt;margin-bottom:15pt;padding:0pt 30pt;"> <span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">S字の国に長年住んでいる</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">チャック・サーシー氏</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">は素朴で愛すべきベトナム人のようです。彼は仕事と生活において、ベトナム人の友人との平和と真心を大切にしています。 チャック・サーシー</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">氏</span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">は「ベトナム内の平和ツアー」プログラムのキャンペーンに他の退役軍人と共に加わりました。VFP160の仲間が全国の学校に立ち寄ってベトナムを訪問するツアーです。これらのツアーに参加する人達はすべて一般基金に寄付し、ベトナムの貧しい人々を支援するプロジェクトを支援するボランティアをしています。</span></p><p dir="ltr" style="line-height:1.38;margin-top:15pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 30pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">氏は今年で77歳になりますが、今でも一生懸命働いています。彼にとって、平和で美しいベトナムでの生活は一番大切にしていることであり、ベトナム社会のために何かをしようと常に努力しています。</span><span style="color:black;font-family:'Times New Roman', serif;font-size:14pt;"></span></p></span><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div class="lr-pic lr-pic-content"><div class="uk-flex uk-flex-column"><div><a id="a_171613" class="uk-inline" href="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat317-9-45-24.jpg" data-caption="Nhat3"><div class="lr-image lr-image-1"><img id="171613" class="lazyload" src="/MediaUpload/Content/2022/08/17/nhat317-9-45-24.jpg" /></div></a></div><div class="lr-caption"> </div></div></div></div></div><span id="docs-internal-guid-6f3461fd-7fff-c10c-63b5-b9d6fdbaa647"><p dir="ltr" style="line-height:1.56;text-align:center;margin-top:15pt;margin-bottom:0pt;padding:0pt 30pt 30pt;"><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;background-color:transparent;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">文:ビック・ヴァン</span><br /><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;background-color:transparent;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"></span><span style="background-color:transparent;color:#000000;font-family:'Times New Roman';font-size:14pt;white-space:pre-wrap;">撮影:ヴィエット・クオン、資料</span><span style="background-color:transparent;color:#000000;font-family:'Times New Roman';font-size:14pt;white-space:pre-wrap;"><br /></span><span style="background-color:transparent;color:#000000;font-family:'Times New Roman';font-size:14pt;white-space:pre-wrap;">デザイン:ダン・ティエン</span><br /><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;background-color:transparent;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;">訳者:ソン・タム・クエン</span></p><div><span style="font-size:14pt;font-family:'Times New Roman';color:#000000;background-color:transparent;font-variant-numeric:normal;font-variant-east-asian:normal;vertical-align:baseline;white-space:pre-wrap;"><br /></span></div></span><p style="margin-bottom:0in;margin-bottom:.0001pt;text-align:justify;line-height:normal;"><span style="font-size:14.0pt;font-family:'Times New Roman','serif';color:black;"> </span></p>