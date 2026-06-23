タンティエン - ベトナムの籐竹編み工芸の新たな活力

23/06/2026

静かなキンバック地方の田園に佇むタンティエン籐竹編み工芸村は、３００年以上続く手工芸の遺産の物語を今に伝えています。かつては日常生活に役立つ素朴な編み細工から始まり、伝統技術と革新的な創造性を融合させることで、ベトナムの籐竹編み工芸に新たな活力を吹き込み、徐々に変貌を遂げてきました。



ハノイ中心部から北東へ約７０キロ離れたバクニン省ネン区は、キンバック地方の田園地帯の村ならではの素朴な魅力を醸し出しています。しかし、緑豊かな竹林の奥には、織機のカタカタという音、竹を燻る香り、そして何千人もの職人たちの軽快な手さばきが織りなす独特の生活のリズムが息づいています。

タンティエン籐竹編み村は、三世紀以上の歴史を持ち、その技術は少なくとも十世代にわたって受け継がれてきました。当初は農閑期の副業として、北部平原の人々の日常生活に欠かせない籠やざる、桶などを生産していました。時を経て、職人たちの巧みな手仕事によって、素朴な竹ひごを洗練された手工芸品へと昇華させたのです。

チュア村の家の軒先に座り、ディン・ヴァン・ティエン職人は今もなお、細く白い竹ひごを丹念に扱っています。１９４９年生まれの彼は、この伝統工芸村の「生きた歴史書」の一人です。ティエンさんは「村の子どもたちは５、６歳になると、文字を覚える前から竹ひごを手に取り、編み方を学んでいたもんですよ」 と昔を振り返っていました。 ティエンさんによれば、美しい製品を作る秘訣は力ではなく、忍耐と手の繊細な感覚にあるそうです。竹ひごは、十分に成熟した、まっすぐで細く、しなやかな竹から切り取らなければなりません。ほんのわずかな不注意が、製品をすぐに台無しにしてしまうのです。



職人のディン・ヴァン・ティエンさんが伝統の炎の継承者とすれば、バクザンタンティエン籐竹編み有限会社の社長であるディン・ヴァン・ティエンさんは、この工芸村に新たな転機をもたらすことに貢献した人物です。１９９０年代後半、伝統的な編み製品が次第に飽和状態に陥ったとき、彼は多くの他の工芸村を訪ねて学びを得ました。１９９９年、彼はタンティエン籐竹編み協同組合を設立し、現代的な竹ひご織り技術への転換を果たしたのです。 タンティエン竹籐編み協同組合の誕生は、地域経済の構造に大きな転換をもたらしました。かつて農閑期の副業にすぎなかった籐竹編みは、今では多くの家庭の主要な生計手段となり、地域住民の収入の約８０％を占めるまでになりました。現在、この工芸村の主力製品は竹製のブラインド、芸術的な日除けカーテン、そして高級な手工芸品などです。



タンティエンの特徴は、完全に自然な加工工程です。化学染料を使う代わりに、竹を藁や乾いた木を燃やした煙で燻すことで、美しく耐久性のある赤褐色を生み出すと同時に、シロアリなどの害虫を防ぎます。製造工程は原料選定、前処理、細断、燻製、編み込み、そして仕上げという五つの厳格な段階から構成されています。

