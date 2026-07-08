タムザン - 水が物語を語る地

08/07/2026

タムザンの空と水は果てしなく広がり、手つかずの自然が残り、人々の心を惹きつけます。 その青く澄んだ水の下には、多様な水生生物の世界が広がっているだけでなく、 東南アジア最大の潟湖地帯に暮らす人々の生活にまつわる神秘的な物語も垣間見ることができます。



夕暮れの淡い光に包まれた潟のほとりで、 水の神を祀る祠は風に静かにたなびく赤い旗とともに、 遠くから訪れる旅人をフエの神秘的な河川地帯へと誘うかのようです。

タムザン潟は東南アジア最大の汽水潟で、面積は約５２平方キロメートルに及び、オーラウ川、フーン川、ボー川という三つの大きな川が合流し、 トゥアンアン河口から海へと流れ込んでいます。 かつては南北幹線道路がこの潟に沿って走っていました。 幾世代もの人々の記憶の中で、タムザンはかつて広大で荒々しく、激動の湿地帯であり、そのため、この地の人々の暮らしは、現実と伝説が入り混じった数々の神秘的な物語と深く結びついています。

地元の人々の話によると、昔、この潟の住民たちは外の世界からほとんど隔絶された水上に点在して暮らしていたそうです。 彼らは川や水の神々の守護と導きを信じ、 潟湖コミュニティの文化的な痕跡を反映した多くの独特な風習が生まれました。 今日では、タムザンは古都フエの名勝の一つとなっています。 この地の魅力は、他に類を見ないほど手つかずの自然が残されていることにあります。 早朝には、日の出とともに潟の水面が黄金色に輝き、 夕暮れには、あたり一面が淡い紫に染まり、幻想的な黄昏の光に包まれます。

広大な空と水面に、 簡素な木の舟に乗った小さな漁村の人々が寄り添うように集まるのが垣間見えます。 遠くから見ると、それらはまるで広い水面に静かに漂う竹の葉のようです。

潟湖地域の人々は漁業で生計を立てています。 仕掛け網を張ったり、投網をしたり、かごを置いたり、 あるいは冷たい水に身を沈めてアサリやハマグリなど、その他 沿岸の汽水域特有の海産物を採っています。こうした独特な自然環境こそが、タムザンの海産物に豊かな甘みと深い味わいをもたらすのです。

おそらく、こうした素朴で、自然な、そしてどこか古風な光景こそが、人々の心に最も深く響くのでしょう。 人々がタムザンを訪れるのは、景色を眺めるためだけではなく、 中部ベトナムの伝統を今も色濃く残す水上コミュニティの、ゆったりとした生活リズムを感じるためでもあります。 そこはまた、空と水が溶け合い、広大で詩的、そして果てしなく続く空間に身を委ねることができる場所でもあるのです。 夕暮れが潟に紫色の光を投げかけ始める頃、タムザンを後にしました。岸辺の小さな食堂からは、捕れたてのエビや魚の香りがそよ風に乗って漂い、旅人の足を引き留めているようでした。別れは避けられないものの、そう遠くない日に再びこの広々とした水と空の地に戻ってきたいという思いが胸に込み上げてきました。

