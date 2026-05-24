ダナン・ホイアン旧市街における第２２回ホイアン－日本文化交流フェスティバル

24/05/2026

５月２２日の夜、世界遺産ホイアン旧市街のアンホイ像園において、「第２２回ホイアン－日本文化交流フェスティバル・ダナン２０２６」の開会式が盛大に開催されました。 このイベントには、多くの国際的な代表者、有名な芸術家、ベトナム・日本両国の芸術団体、そして市民や観光客が多数参加しました。



ホイアン－日本文化交流フェスティバルは、ベトナムと日本の外交関係樹立２５周年を記念して１９９８年に始まりました。 ２００３年以降、毎年開催されており、両国の友好を深め、協力を強化し、より深い絆を築く象徴的な国際文化交流イベントとなります。 また、この祭りはダナン市にとって、観光促進と国際的な魅力を高める特別なプロモーションイベントでもあります。

ホイアン－日本文化交流プログラムは、文化の架け橋として、何世紀にもわたる両国の人々の歴史的な交流と深い絆を生き生きと再現する役割を果たします。



グエン・ティ・アイン・ティ氏（ダナン市人民委員会副主席）は次のように述べました。 ダナン市全体、特にホイアンは、古くから日本との経済・文化交流の活発な流れを受け入れる玄関口となってきました。現在、日本はダナン市にとって常に主要な投資国であり、戦略的パートナーです。今回の第２２回ホイアン－日本文化交流フェスティバルは、単なる祭典ではなく、両国が伝統的な文化的価値を共有し、共に未来を築いていくための架け橋となります。 伊藤直樹氏（駐ベトナム日本国特命全権大使）はこの祭りは、両国の人々の間に受け継がれてきた歴史的な価値と深い絆を、現代において継承し、守り続けるという非常に意義深いイベントであると述べました。



「古くからホイアンは世界各地から人々が集う交流の中心地となってきました。私は、このイベントが国際都市ホイアンの伝統を受け継ぎ、世界中の人々を魅了する活動となり、人と人との新たな交流と絆を育むきっかけになることを期待します。」と伊藤直樹大使は語りました。 「第２２回ホイアン－日本文化交流フェスティバル・ダナン２０２６」は、５月２２日から２４日まで開催され、ホイアン旧市街の各所で多彩なイベントが行われました。 主な内容として、来遠橋周辺でのストリートアート交流、ベトナム王女ゴン・ホアと日本人商人アラキ・ソタロウの婚礼行列の再現、日本の伝統的な人形展、書道や生け花（いけばな）の実演、ベトナム・日本両国の伝統芸能および現代アートの公演、コスプレ大会、そして市民や観光客が楽しめる文化体験イベントなどが催されました。

