ソクファーム：「幸せな農業」の物

ベトナム農業が力強く変革を遂げる中、ソクファーム（Sokfarm）はまるで現代の童話のように際立っています。単なる企業ではなく、ソクファームは地域の価値への深い愛情、創造性、そして不屈の精神の象徴であり、「幸せな農業」を築き、ベトナムの精華を世界へと広めるという使命を担っています。



ソクファームの物語は、ごく普通の悩みから始まりました。チャヴィンの田舎での現実を目の当たりにした食品技術の修士号を持つタック・ティ・チャル・ティさんと、電気工学の修士号を持つ夫のファム・ディン・ガイさんは、ホーチミン市の華やかな都市生活を離れ、故郷チャヴィンに戻ることを決意しました。彼らは、クメール族の両親や地元の農民を助けたいという思いから、起業を決意したのです。タック・ティ・チャル・ティさんは従来の道を選ばず、すでに失われたかに見えた伝統的な遺産、つまり地元クメール人によるココナッツの花蜜採取という職業です。このアイデアは当初、地元住民から疑念や反対の声が上がりました。なぜなら「昔から農民はココナッツを果実として栽培しており、蜜を採る人はいない」からです。





そこで、チャル・ティさんは父親を説得して、蜜の採取研究のために２０本のヤシの木を借りました。食品技術の修士号を持つという強みを活かし、ココナッツの花蜜に関する科学文献を徹底的に調査しました。しかし、実際にやってみると６か月経っても一滴の蜜も採れませんでした。その頃、近所の人たちは「ミーさん（チャル・ティさんのお父さん）は頭がおかしい。娘を大学に行かせたのに、帰ってきて木を壊してる」と言いました。チャル・ティさんは、ソクファーム創業前の思い出を語りながら、笑いました。

その後、チャル・ティさんら３人は、他の国の農民が蜜を採るためにマッサージやタッピングを行う様子をビデオでじっくり観察しました。そして、ココナッツの花蜜を採るためのマッサージ技術が完成するまでには、さらに１年の歳月がかかりました。どんな犠牲を払ってでも両親や親戚を助けるという強い意志を持ち、意義あることを追求することで、チャル・ティさんは起業当初の偏見や困難を乗り越えることができました。

２０１９年９月、ソクファームというブランドを掲げたチャヴィン・ファーム株式会社が正式に誕生しました。「Sokfarm」という名前は、単なるブランドではなく、深い意味を持つ宣言でもあります。クメール語で「Sok」は「幸せ」を意味します。したがって、「Sokfarm」は「幸せな農業」を意味するのです。

ソクファームは伝統とテクノロジーが見事に融合した独自の製造プロセスを誇りとしています。ココナッツネクターは、チャヴィンのクメール族による伝統的なマッサージ技術を用いて手作業で採取されます。その後、新鮮な蜜は５５℃の低温で真空濃縮され、自然な風味、栄養素、貴重なミネラルをそのまま保ちます。ソクファームの製品の特長は、砂糖、保存料、食品添加物は一切加えられていない１００％ナチュラルであることです。



現在、ソクファームの製品ラインナップは非常に多様です。オーガニック濃縮ココナッツネクター、オーガニックのココナッツフラワーシュガー、オーガニックのココナッツビネガーから、ココナッツネクタードリンク、カカオ豆＆ココナッツネクター、ココナッツネクターサイダー、そして特に注目すべきはココナッツネクター醤油まで、幅広く展開しています。 ２０２３年、国際連合食糧農業機関（FAO）は、生計の向上、気候変動への適応、そして消費傾向の持続可能性に基づき、ココナッツ花蜜を世界で最も持続可能な甘味料として認定しました。この認定は、ソクファーム製品の持続可能な価値を示す強力な競争優位性となっています。

ブランド認知度を高め、グローバルなパートナーネットワークを拡大するために、ソクファームは積極的に主要な国際商業イベントに参加しています。２０２４年にドイツで開催された「国際オーガニックフェア」Biofachには２度参加しており、２０２５年にはTHAIFEX – Anuga Asiaへの参加も予定しています。

これらの戦略的な取り組みにより、ソクファームは市場を拡大するだけでなく、国際舞台においてベトナム農業のアンバサダーとしての地位を確立しています。年間売上が３００億ドンを超える高い収益を誇るソクファームは、ベトナムにおけるココナッツネクター生産のリーディングカンパニーとなり、世界でトップ５に入るココナッツネクター製造企業になることを目指しています。 ソクファームのたゆまぬ努力は、数々の権威ある賞と認証によって報われました。２０２３年には、主力製品であるココナッツネクター、ココナッツフラワーシュガー、ココナッツ酢の３品が、世界の料理界の「オスカー」と称される権威あるグレートテーストアワード（英国）を受賞しました。同年、ソクファームのココナッツネクターとココナッツフラワーシュガーは、ベトナム国家５つ星OCOP製品にも認定されました。



