シン・ジョンス博士 - ベトナム米と共に歩む人

30/06/2026

シン・ジョンス博士は、国際稲研究所との多くの協力プログラムを通じてベトナム農業に深く関わり、科学技術革新の促進、人材育成、そしてベトナム米の国際市場における地位向上を共に成し遂げることに貢献してきました。

ベトナムの稲作産業の発展の歩みにおいて、シン・ジョンス博士は特別な伴侶のような存在です。博士にとってベトナムは単なる勤務先ではなく、古くからの稲作文明と農民たちの強い革新精神によって深い印象を残した土地なのです。

シン・ジョンス博士が初めてベトナムを訪れた際、最も深い印象を受けたのは稲作の文化的な奥深さでした。博士によれば、ベトナムでは米は単なる農産物ではなく、国民的アイデンティティの一部でもあります。

メコンデルタと紅河デルタというベトナムの二大稲作地帯を自らの目で視察したとき、ベトナムの人々が世代を超えて築き上げてきた高い生産性と持続可能な栽培システムを深く理解しました。

国際稲研究所のアジア地域ディレクターに就任したシン・ジョンス博士は、農業専門家としてだけでなく、政策立案者からの視点を持つ責任を強く自覚しました。博士によれば、気候変動の影響や市場の圧力が高まる中で、ベトナム農業はこれまでの成果を維持するために、引き続き革新を進めていくことを必要としています。

シン・ジョンス博士にとって忘れがたい経験の一つは、メコンデルタの農地を訪れた時のことで、そこでは農民が新しい栽培方法を試行錯誤していました。博士は「彼らが単に技術を導入するだけでなく、自ら積極的に改良している姿に深く感銘を受けました。ベトナムには非常に強い協力の精神があります。研究者であれ農民であれ、皆が学び合い、共有し、共に革新しようとするのです。その姿勢が、ベトナム農業の未来に大きな自信を与えてくれます」と述べました。 長年にわたり、国際稲研究所はベトナムと共に、干ばつ、塩害、洪水に強い稲品種の開発を進めてきました。同時に、気候変動に適応したスマート農業技術や生産におけるデジタル技術の活用を推進しています。

韓国出身のシン・ジョンス博士は、国際的な農業開発の専門家として、持続可能な生産、排出削減型栽培、グリーントランスフォーメーションの推進においてベトナムの稲作産業に多大な貢献をしてきた。博士は、メコン・韓国協力基金の支援によるRiceEcoプロジェクトの主要リーダーであり、ベトナム農業への顕著な貢献が評価され、農業環境省から表彰を受けた外国人専門家でもある。



シン・ジョンス博士によると、各プロジェクトの終了後に最も重要なのは、目に見える成果だけでなく、農家への長期的な影響です。博士は「ベトナムの農家がプロジェクト終了後も、生産活動の活発化、イノベーションの持続的拡大、そして何よりも米の安定した市場確保といった恩恵を受け続けることを願っています」と述べています。

人材育成は依然として国際稲研究所の核心的な使命です。同研究所はこれまでに多くのベトナム人科学者や技術者を育成し、その中には現在、農業分野で重要な役割を担っている人も少なくありません。シン・ジョンス博士は「世界有数の米輸出国としての地位を維持するために、ベトナムは量から質への転換を進め、持続可能性への投資を強化し、市場連携を深め、データに基づくデジタル農業を推進する必要があります」 と述べています。