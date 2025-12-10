ゴーザウ馬牧場 - 夢が叶う場所

ゴーザウ（タイニン省）の静かな田舎に、馬の蹄の音と子供たちの笑い声が響き渡ります。そこに、フン・チ・ダイさんの馬牧場が、田園風景の中で生き生きとした彩りを添えています。幼い頃の夢が羽ばたき、馬への愛情が、情熱を込めて受け継がれている場所なのです。





ダイさんは幼い頃から馬に魅了され、愛する動物たちのための牧場を築き、同時に、子供たちが自然を身近に体験できる空間を作りたいたいという夢を抱いていました。今では、フオックタイン村にあるこの牧場で、その夢を実現しました。ここは週末の憩いの場であるだけでなく、次第に薄れつつあるベトナムの競馬文化の「炎」を守り続ける使命も担っています。

ダイさんは長年にわたり、貴重な馬の品種を収集し、世話をしてきました。その中には、数十年前に英国王室から贈られた品種の馬も含まれています。彼にとってそれらは「生きた宝物」であり、保存し繁殖させるべき貴重な遺産なのです。そう遠くない将来、ベトナムの馬が再びプロの競馬場で力強く駆け抜ける姿を夢見ています。

牧場を訪れると、観光客、特に子供たちは、ただ馬に乗ったり写真を撮ったりするだけではありません。彼らは馬との触れ合い方、世話の仕方、そしてこの動物を理解する方法を学ぶのです。たとえば、恥ずかしそうに馬に餌をあげる子供や、初めての騎乗で小さな体ながら勇敢に鞍の上に座る少女の姿は、自然への愛、そして人と生き物との共感といった人間の深遠な価値観を呼び起こさせます。