クアンフーカウ － ベトナムの旧正月の魂を守り伝える場所

17/02/2026

ハノイ市ウンティエン村のクアンフーカウ工芸村は、特に旧正月などの信仰行事に伝統的なお香を供するだけでなく、ベトナム人の記憶、信仰、生活様式が世代を超えて受け継がれる文化的な空間を守り続けています。

丙午の旧正月が近づくと、春が静かに北部の村々に訪れる中、クアンフーカウ村は一年で最も賑やかな時期を迎えます。村に足を踏み入れると、沈香、シナモン、八角のほのかな香りが辺りに広がります。テトが来て春が訪れる度に、ベトナムの人々の精神生活に深く結びついた、馴染み深い香りを感じることができます。その香りの奥には、１００年以上続く線香作りの伝統を守りながら、首都の文化産業の発展と調和して歩み続ける村の魂が息づいています。

旧正月の賑やかな雰囲気の中、線香職人たちの物語は一層心に響きます。村の四代目線香職人であるマイさんは、誇りと不安が入り混じる声でこう語りました。「完璧な線香を作るためには、職人の心と祖先から受け継いだ経験に頼らなければなりません。特に沈香、シナモン、八角といった原料の選定は、天然の香りを保ち、安全性を確保する上で重要です。現代の機械は労力を減らし、生産性を高め、製品をより均一で美しくしてくれますが、職人の手と繊細な技巧こそが、この仕事の魂なのです。」 大胆に技術投資を行ったことで、クアンフーカウ村の労働生産性は向上し、住民の収入も安定した水準に達しました。この柔軟な適応は、伝統工芸村の産業が時代の流れに取り残されるのではなく、積極的に革新を模索し、存続と発展を遂げていることを示しています。





近年、クアンフーカウ村は色鮮やかな田園風景で観光客を魅了しています。安全で高品質な天然のハーブから作られた製品に加え、村の道や線香を乾かす庭の一角は、息をのむほど美しい「絵画」となっています。村人は真紅、黄、緑などの線香を巧みに束ね、、ベトナムのS字型地図や国旗、その他の生き生きとした形を作り、伝統と現代が融合した空間を創り出しています。 長年、線香作りに携わってきた職人のフンさんは、昔は線香をただ畑に干すだけだったが、今では鮮やかな色彩が職人自身に新しい喜びをもたらしていると、嬉しそうに語っていました。訪れる観光客はますます増え、線香を買って、sns映えする写真を撮るだけでなく、生産工程を学び、いくつかの作業を直接体験する人も増えています。こうした工芸村の見学スポットが生まれてきたことは、まさにクアンフーカウの人々が現代の生活を通して伝統工芸の真髄を伝える手段でもあります。

