グエン・ヴィエット・フオン博士 ― ベトナムにおける若き知識人とナノ材料技術の新たな象徴

13/04/2026

第四次産業革命の急速な流れの中で、西洋科学界の「象牙の塔」を離れて祖国に戻り、技術の基盤を構築に尽力する若き知識人たちの物語は、常に特別な魅力を放っています。なぜなら、彼らは自らの知恵によって祖国の地位を築くという、従来とは異なる方法で成功を目指しているからです。フェニカ大学材料科学工学部副学部長であり、２０２４年度ゴールデングローブ賞および２０２４年度優秀ベトナム青年賞を受賞したグエン・ヴィエット・フオン博士は、まさにその精神を体現する輝かしい象徴です。





デジタル時代における先駆的な足跡

２０２４年は、科学界と若者層に捧げられる最も権威ある賞を何度も受賞したグエン・ヴィエット・フオン博士にとって「絶好調の年」と見なされています。ゴールデングローブ賞の栄誉とベトナムの傑出した若者の称号を手にしたのは、１９９０年生まれのこの科学者が積み重ねてきた果敢な思考の歩みの結果です。 ベトナムが科学技術によって中所得国の罠から脱却しようと努力している状況において、グエン・ヴィエット・フオン博士のような専門家の役割は極めて重要でです。博士は「ブレインゲイン」（知的資源の誘致）、つまり技術大国で磨かれた最高の頭脳の帰国を象徴しています。しかし、従来の世代がしばしば「雇われ人」の考え方心で帰国したのとは異なり、グエン・ヴィエット・フオン博士は「オーナー」の考え方で戻ってきたのです。 この考え方を最もよく示す例が、空間的原子層堆積（Spatial Atomic Layer Deposition - SALD）システムの物語です。ヨーロッパの研究室では、数百万ドル規模の装置にアクセスすることは珍しくありません。しかし、ベトナムに戻り、資金面の課題に直面したグエン・ヴィエット・フオン博士は、待つことも嘆くこともせず、同僚たちと共に、ベトナム初の「Made in Vietnam」SALDシステムを自ら設計、製作、組み立ることに成功したのです。



グエン・ヴィエット・フオン博士とその共同研究者たちは、ベトナム初の「Made in Vietnam」空間的原子層堆積（Spatial Atomic Layer Deposition - SALD）システムを自ら設計、製作、組み立てることに成功した。 撮影：フェニカ大学の資料

このシステムは、商用機器を輸入する場合に比べて数十億ドンの節約につながるだけでなく、さらに重要なのは、ベトナム人がコア技術を完全に習得できることを証明した点です。 「変革を望むなら、その内部に身を置いてこそ変えられる」という挑戦の哲学が、フェニカ大学の研究室を地域のナノ材料研究の地図における輝かしい模範となりました。そこでは、ベトナムの学生たちが国内の講義室にいながら、最先端技術に直接触れることができるのです。 グエン・ヴィエット・フオン博士は４０件を超える国際的な論文発表と独占特許を持つ研究者であるだけでなく、戦略的ビジョンを持つ教育者でもあります。博士は、一羽のツバメだけでは春をもたらせないことを理解しており、第１４回党大会の文書草案への意見提出に際して、国際的な英知と国内の潜在力を融合させた「多層的」人材育成戦略を大胆に提案しました。



彼の存在は若者たちに強いメッセージを送っています。科学は決して退屈でも貧弱でもなく、むしろ、国家に貢献する輝かしい道なのです。学生研究チームを粘り強く導き、国際的に評価の高い論文の発表を奨励する姿勢は、ベトナムの半導体と新素材の時代を担う次世代を育成する上で、まさに重要な役割を果たしています。



二度の首席と税金への恩返し





ハティン省カンロックという学問を重んじる名高い土地で生まれ育ったグエン・ヴィエット・フオンは、中部出身者特有の困難を乗り越える「遺伝子」を持っています。田舎の学校の生徒からヴィン大学の数学専門クラスへ、そして人生最初の大きな転機はハノイ国家大学工科大学の入学試験で３０点満点中２９点を獲得し、首席合格を果たしたことでした。

しかし、最大の転機は、フランスのINSAリヨン校で学ぶための政府奨学金（プロジェクト３２２）を獲得したことでした。そこで、このベトナム人青年は、工学部と修士課程の両方で首席卒業を果たし、国際的な同級生たちを感銘させました。その後、グルノーブル・アルプ大学で執筆した博士論文は、フランス化学会から２０１９年の最優秀論文賞に選ばれました。



海外に移住してヨーロッパの大手テクノロジー企業で働く機会が数多くあったにもかかわらず、彼が帰国を選んだ理由はきわめて素朴であり、祖国愛に満ちているものでした。「私は国の予算、つまり国民の税金で学んだ。その知識を故郷に持ち帰り、国民に還元することが私の責任だ。」この考えは決して空虚な美辞麗句ではなく、高い給与を提示された海外での仕事を断り、国内で研究チームを立ち上げる際の初期の困難を受け入れたことまでも、彼のすべての決断を導く指針となっています。

グエン・ヴィエット・フオン博士の研究の価値は、理論の象牙の塔に閉じこもるものではなく、ベトナムの社会経済発展における喫緊の課題、すなわちエネルギーと環境に直接的に取り組んでいることです。 博士が国際特許を取得しているSALD技術は、薄膜製造における革命です。従来の真空環境を必要とする遅くて高価な技術とは異なり、SALDは大気圧下でも数百倍の速度で、超薄型で均一なナノレベルの材料層を作製することを可能にします。



この技術は、ベトナムにとって三つの側面で特別な意義を持っています。 エネルギー面では、次世代太陽電池や低コストかつ高効率の蓄電池の製造を可能にし、国家の再生可能エネルギー開発戦略に合致しています。 環境面では、この技術から作られたスマートガスセンサーは、極めて低濃度の有毒ガスを検出できるため、ハノイやホーチミン市のような汚染都市における大気質の監視に役立ちます。日常生活面では、透明なナノコーティング膜がガラス面やスマートフォンの画面を耐久性と導電性を向上させに、枯渇しつつある希少材料の代替となります。

グエン・ヴィエット・フオン博士の物語は、国の発展の歩みにおける希望に満ちたモデルです。それは、大きな夢を抱き、その夢を実現するために帰国する勇気ある若者がいれば、ベトナムには卓越した科学的才能を育て、発展させる十分な力を持っていることを証明しています。 グエン・ヴィエット・フオン博士にとって、科学に国境はありません。しかし、科学者には祖国があります。そして祖国は、このような優れた人材によって力強く発展しています。



撮影：ホアン・二

撮影：フェニカ大学の資料



