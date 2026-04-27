キングコーヒー グローバルなコーヒーエコシステム構築を目指す

27/04/2026

イベントのハイライトは、グローバル・コーヒー・アライアンス（Global Coffee Alliance＝GCA）の設立を記念する調印式で、ベトナムおよび世界のコーヒー産業の持続可能で繁栄した発展を目指して、多国間の連携の場を開くものです。

イベントにおいて、パレスチナ国大使、ベトナム駐在パレスチナ外交団団長のサアディ・サラマ氏は、「国際コーヒー会議２０２６」は単なる商業イベントの枠を超えたものであると評価しました。サラマ大使によれば、コーヒーは経済的な製品であるだけでなく、文化的価値を持ち、外交をつなぐ架け橋となり、各国間の国際協力を促進する役割を果たしています。

TNIキングコーヒー社の創業者兼最高経営責任者であるレ・ホアン・ジエップ・タオ氏は、コーヒーの生産および流通分野における各国間の連帯の重要性を強調しました。グローバル・コーヒー・アライアンス（GCA）の設立は、深まる国際統合の中で国際的な連携の強化、資源の共有、コーヒー産業の持続可能な発展の促進に寄与するものです。

現在、世界のコーヒー産業は、気候変動、市場の変動、そして透明性の高いサプライチェーンへの厳しい要求など、かつてない課題に直面しています。このような状況の中で、いかなる国や企業も単独でこれらの課題を乗り越えることはできません。グローバル・コーヒー・アライアンス（GCA）の設立は、共通の協力基盤を築き、自然の生態系を守り、世界中の約１億２５００万人の「コーヒー市民」をつなぎ、どの農家も取り残されない持続可能な未来を構築を目指すことが期待されています。 レ・ホアン・ジエップ・タオ氏は、ベトナムをはじめとするコーヒー生産国が、原材料供給の役割にとどまらず、加工バリューチェーンにより深く参画し、付加価値を高め、自国のブランドを世界市場で確立していくことを望んでいると述べました。 GCAは２０４０年を見据え、包摂的でテクノロジー主導のネットゼロ・グローバル・コーヒー・エコシステムの構築を目標としています。ベトナムをはじめとするコーヒー生産国が、単なる世界の「原材料供給基地」という役割にとどまらず、高度な加工バリューチェーンを主導し、自国のブランドを世界市場で確固たるものにしていくことを願っています。 この壮大なビジョンを実現するために、GCAは「生態系」「生計」「テクノロジー」「知識」「文化」という５つ主要な戦略的柱に基づいて、すべての行動資源を集中させていきます。 世界第２位のコーヒー輸出国であり、ロブスタコーヒーの分野で世界をリードするベトナムにとって、ハノイでのグローバル・コーヒー・アライアンスの発足は、戦略的な転換点と評価されています。これは、ベトナムがグローバルバリューチェーンとの深い連携基盤を積極的に構築し、世界のコーヒー産業の未来を形づくる役割を果たすことを示しているものと言えます。

