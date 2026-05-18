オックエオ-バテー 世界遺産への道

18/05/2026

考古学的発見から国連教育科学文化機関（UNESCO）への提出資料に至るまで、オックエオ-バテー遺跡は、ベトナムの遺産を人類文明の流れへと統合させる旅路の幕開けとなっている。



オックエオ文化は、北部のドンソン文化、中部のサフイン文化と並ぶ、ベトナム三大文化の一つである。２世紀から７世紀にかけて栄えたオックエオ文化は、南部地域で華やかに繁栄し、その中でもオックエオ-バテー地域は当時の東南アジアで最も重要な国際交易の中心地の一つとみなされている。考古学的発見は、この地域が中国、インド、ローマなどの大文明と広範な交易関係を有していたことを証明している。

１９４４年に考古学者ルイ・マレレがこの遺跡を発見して以来、オックエオ-バテーは東南アジア古代史研究における最も重要な拠点の一つとなっています。何もなさそうに見える堆積層の中には、交易、交流、そして発展の壮大な物語が静かに刻まれています。

考古学的証拠によれば、紀元後一世紀にはすでにこの地域は生産や交易活動が盛んな繁栄した都市が形成されていたことが示唆されています。インド洋と太平洋をクラ地峡を介して結ぶ交易ルート上に位置するオックエオ-バテーは、かつて東西交易ネットワークにおける「中継拠点」として重要な役割を果たしていました。





発掘された遺跡からは、数百万個もの陶器の破片が見つかりました。それぞれは小さな断片にすぎませんが、遠い旅路の痕跡を残しています。研究者たちは、ローマ、インド、中国、西アジアに由来する多くの遺物を発見し、地中海から東アジアに至るまで広がる交易ネットワークの存在を改めて認識しました。

アジア文明研究所所長のブイ・ミン・チー副教授・博士によれば、ネンチュア、ルンロン、ゴゾンカットなどの遺跡で外国製の陶器が発見されたことは、地域を越えた交易の流れが存在していたことを示す明確な証拠です。 より広い視点から見ると、国家遺産評議会委員のグエン・ヴァン・キム教授は「これらの科学的発見は、オックエオ経済文化の中心地および扶南王国の役割、蓄積と伝承の能力、海洋性、海洋志向の思考、典型的な商業的的特徴を示す信頼性の高い確かな証拠である 」と述べました。

オックエオ-バテーは商業の中心地であるだけでなく、大規模な居住空間でもありました。建築物、居住区、手工芸の工房、そして古代の運河システムの遺構は、古代住民の生活を生き生きと描き出しています。



古代の運河は今もなお田園地帯にその痕跡を残し、かつて都市部を結ぶ「生命線」として機能していました。これらの運河は農業用水として利用されただけでなく、居住区とより広域な商業ネットワークを結びつける水上交通路としても機能しました。この水路システムこそが、オックエオの地域交易における重要な拠点としての地位を確立する上で、極めて重要な役割を果たしました。



金、宝石、ガラス、金属などで作られた遺物は、精緻な技術を示すだけでなく、古代住民の豊かな物質文化をも映し出しています。同時に、外国製の遺物の存在は、この文化が持つ開放性と強い繋がりをさらに示しています。



アンザン省には、首相によって正式に認定されたオックエオ文化に関連する国宝が１０点あり、そのうちオックエオ文化遺跡管理委員会がリンソンバック仏像レリーフ、ゾンカットのナンディン指輪、リンソンバックの仏頭、ゴーカイトラム埋葬壺の４点を保存している。アンザン省博物館には、残る６点の国宝が保存されており、代表的なものとして高さ３７.５cmのブラフマー神像（６～７世紀）と木製仏像（４～６世紀）が挙げられる。



別の側面から見ると、オックエオの住民の精神生活は文化交流を鮮明に反映しています。仏像、神像、リンガ・ヨニのセットなどの出土品は、仏教とヒンドゥー教の双方の存在を示し、多様で開かれた世界観を示唆しています。



現在、オックエオ文化に関連する数百万点もの遺物が保存され、研究されています。その中には国宝として認定されたものも多く、かつて南部で輝かしく栄えた文明の姿を再構築する上で重要な「ピース」となっています。