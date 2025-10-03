アンガイのライスペーパー工芸村 : ベトナムのライスペーパーの火を灯し続ける

ホーチミン市ロンディエン村（旧バリア-ブンタウ省ロンダット県タムアン村）の村道沿いにひっそりと佇むアンガイのライスペーパー工芸村は、１００年以上の歴史を持ち、地元住民の誇りとなっています。２０２５年６月２４日、バリア-ブンタウ省人民委員会（現在はホーチミン市に合併）は、アンガイライスペーパーの伝統工芸を国家無形文化遺産リストへの登録決定の発表式典を開催しました。


毎朝早く、ライスペーパーを蒸すかまどから立ち上る煙が、新米の芳ばしい香りと混ざり合って村を包みます。職人たちは丁寧に米粉をすくい、布の上に均等に広げ、蒸気でじっくりと蒸らします。そして、薄くて繊細なライスペーパーを竹のすだれに移し、黄金色の日差しの下で干します。こうして、伝統的な暮らしのリズムが脈々と続き、素朴ながらも豊かな情景を文化を描き出しています。


もちもちとして柔らかく、食べると甘く、濃厚で芳醇な味わいが感じられるライスペーパーを作るために、最も重要なのが米の選定です。使用する米はインディカ米（うるち米）でなければならない。米を十分に浸した後、細かく挽いて粉にし、適度なとろみと粘り気が出るように混ぜ合わせる。

アンガイライスペーパーの特徴は、もちもちとした食感と香ばしい香りにあります。焼くとパリッとした食感になり、故郷の米のほのかな甘みをしっかりと残しています。地元の人々は、家庭用と業務用のニーズに応えるために、焼きライスペーパー、春巻き用ライスペーパー、ごま入りライスペーパー、唐辛子入りライスペーパーなど、さまざまな種類のライスペーパーを創り出しました。

現在、ロンディエン村では１００世帯以上がライスペーパー作りに携わっています。伝統的な手作業の製法を守りながらも、多くの家庭が積極的に近代的な機械を導入し、生産効率と食品衛生の向上を図っています。同時に、製品のブランド構築にも力を入れています。

ライスペーパー作りは、単なる生計手段であるだけでなく、故郷の魂を守り、地域社会をつなぐ役割も果たしています。沿岸地域の海風と太陽が降り注ぐ中、家の縁側にずらりと並べられた白いライスペーパーのすだれは、ベトナムの工芸村ならではの素朴で美しい風景を思い起こさせます。


 

ライスペーパーを作る際、職人は素早く棒を持ち、おたまで滑らかに生地を均等に広げ、大きな鍋の縁に沿って薄く丸く仕上げた後、蓋を閉じて蒸す。


国家無形文化遺産に登録されたことにより、アンガイのライスペーパー工芸村は保存と振興、そして体験型観光の発展という新たな機会を得ることができます。ホーチミン市ロンディエン村を訪れる観光客は、特有の風味を味わうだけでなく、製造工程を見学し、自らライスペーパー作りを体験することで、世代を超えて受け継がれてきた地道な労働の価値を肌で感じることができます。


田舎や都市の市場だけでなく、全国各地に広く販売されているアンガイのライスペーパー。

今日、アンガイライスペーパー工芸村は文化的アイデンティティを守るだけでなく、故郷の米、かまど、そして太陽と風に愛着を抱く人々の姿を通じて、伝統と温かいもてなしの心に満ちた土地の魅力を広く発信しています。

