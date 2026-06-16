お茶を飲み香りを味わう ― ベトナム茶文化における洗練された美

16/06/2026

派手さや誇示とは無縁に、ベトナムの茶文化は家々の暮らしや街角、そして都市の小さな茶店の中に静かに息づいています。 現代において、「香りを味わう」茶の芸術は、ベトナムの人々が心の調和を取り戻し、一杯のお茶を通して人と人をつなぎ、普遍的な価値を守る続けるためのものとなりつつあります。

小さな茶店と人々のつながりの大きな物語

ハノイの午後、小さな路地の奥にひっそりと佇む静かな茶店に、ほのかな茶の香りが漂っていました。 簡素な木の机と椅子、素焼きの茶器、数輪の生花、そして穏やかな音楽が、一日の終わりに人々の心をくつろがせるには十分でした。



茶の空間 ー 人と物語をつなぐ場所。 撮影：ヴィエット・クオン/ベトナムフォトジャーナル

長年お茶に携わってきた茶師、グエン・タイン・フエンさんは、茶を注ぎながら「お茶を一口含むと、最初に感じるのは味ではなく香りです。香りはとても繊細で、その後に渋みや苦味、そして清らかな味わいが続きます。そして、最後に残るのは心に響く余韻です」と語っていました。 フエンさんの言葉は、まるで飲み物というより一杯の茶を通して感覚の旅を語っているかのようでした。 その空間では、訪れる人それぞれが自分だけの物語を持っているようでした。静けさを求める人もいれば、仕事の相手や友人と語らう人もいましたが、皆に共通していたのは一杯の茶の前にゆったりとした時を過ごしていたことでした。

アイチャー茶店では、店主のバックさんがベトナム茶の素朴な魅力をそのままに残すという、シンプルながらも明確な道を選びました。「当店ではバッチャン焼きの茶器、流木の机と椅子、緑の植物などを使い、お客様が自然に最も近い感覚を味わっていただけるようにしています」とバックさんは語っていました。 ここで提供される茶葉は、ハーザン、ソンラ、ライチャウなど、土地と気候本来の香りを守り続ける名産地を選んで仕入れています。



「お茶を一口含むと、最初に感じるのは味ではなく香りである。 香りはとても繊細で、その後に渋みや苦味、そして清らかな味わいが続く。 最後には心に響く余韻が残る。」 お茶を味わうだけでなく、訪れた人々は淹れ方の体験もできます。 約９５度の高温の湯で茶葉が開く最初の抽出から、その後に注ぐ一杯一杯ごとに異なる表情を見せます。しかし、心に残るのは甘い後味だけでなく、穏やかな安らぎが広がる感覚です。 日常の一杯の茶から文化の深みへ ベトナムでは、お茶は洗練された場だけではなく、生活のあらゆる場面に息づいています。格式ある語らいの席からお馴染みの屋台のアイスティーまで、お茶は日々の暮らしの一部となり、シンプルながらしっかりと根付いています。 茶の職人グエン・ゴック・トゥアン氏によると、近年、若い世代は、より現代的なアプローチではあるものの、以前よりもお茶に関心を持つようになってきているそうです。 しかし、ベトナムの茶文化の核心、すなわち素朴さ、調和、そして形よりも人を重んじる心は今もなお大切に受け継がれています。

茶を淹れる人は特に重要な役割を担っています。 彼らは茶を理解するだけでなく、水、器、空間、そして時を選ぶことを知っています。「水は茶の母」と言われるように、適切な水があってこそ、茶本来の香りと味わいが充分に引き出せるのです。

研究者によると、ベトナムの茶文化は長い歴史を持ち、李朝（１０１０〜１２２５年）の時代から詩の中に登場し、民間の茶から知識人の茶まで、様々な形で存在してきました。他の文化の影響を受けながらも、ベトナム茶は独自の魅力を保ち続け、過度に形式にこだわらず、自然さと心で味わうことに重きを置いています。

Không gian bài trí Trà Việt. Ảnh: Việt Cường/Báo ảnh Việt Nam

今日では、伝統的なお茶に加えて、ジャスミン茶や蓮茶、フルーツティーなど、様々なフレーバーティーが人気を集め、お茶を味わう人にさらなる感情の深みをもたらしています。しかし、どんなに変化しようとも、核心の精神は変わりません。お茶を飲むことは、人とそして自分自身とつながるためのひとときなのです。 だからこそ、一杯のお茶は単なる飲み物ではありません。 それは生活の中にある静かなひとときであり、人が心の均衡を取り戻す場所です。 ほのかな香りが広がるように、ベトナムの茶文化は華やかではないものの、人々の記憶や感情、そして日々の暮らしの中に深く根付いています。