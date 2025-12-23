『Mr ヘチマ』 ヘチマ繊維が世界的な高みに到達した物語

23/12/2025

世界が持続可能な環境解決策を模索する中、ベトナムのあるブランドは、一見すると捨てられてしまう農産物を価値ある製品へと変貌させ、最も厳しい市場さえも魅了しました。『Mrヘチマ』ブランドの物語は、粘り強さ、グリーンへのビジョン、そして「人と自然を繋ぐ」という熱い願いの物語です。

『Mr ヘチマ』のCEO、ドー・ダン・コアさん（中央の黒い服）は、

２０１７年にドンタップで一歩を踏み出した。 撮影： 『Mr ヘチマ』の資料 伝統から価値を蘇らせる

『Mrヘチマ』ブランドの旅は２０１７年、ドンタップで始まりました。ドー・ダン・コアさんと二人の友人、ドー・マイン・クアンさんとレー・ナさんは大胆なアイデアを思いつきました。それは、自然由来の環境に優しい素材から新しい製品をつくることで、農業廃棄物、特にヘチマの繊維から経済的価値を生み出すというものです。このアイデアは、昔から祖父母たちがヘチマの繊維を活用して入浴や食器洗いをしていたという長い伝統から着想を得たものでした。 コアさんは家族から確かな基盤を受け継ぎました。『Mrヘチマ』の前身であるタオ・ミン民間企業は２００５年から事業を行っており、環境に優しい手工芸品を専門としていました。そして、『Mr ヘチマ』が正式に事業を開始する約７年前からヘチマ繊維に重点的に取り組んでいました。この豊富な経験の基盤が、『Mr ヘチマ』に製品開発やサプライチェーン構築において大きな優位性をもたらしたのです。

『Mr ヘチマ』の最初の取り組みはすぐに認められました。２０１８年には、ドンタップ省のスタートアップコンテストで優秀な成果を収め、見事に第２位を獲得しました。最大の評価は２０２３年に訪れ、『Mr ヘチマ』は２５の省・都市から出場した３６のプロジェクトを制し、全国グリーンスタートアッププロジェクトコンテストで優勝し、賞金１億５千万ドンを獲得しました。さらに、このブランドの製品はOCOPの３つ星および４つ星認証を取得し、その品質と持続可能な生産地を証明しました。 貴重な地元産原料のヘチマ繊維から、『Mr ヘチマ』は多彩で創造的な製品ラインナップを生み出しました。主な製品は以下の通りです。ペット用おもちゃ（特に輸出市場向けで、ペットの歯のクリーニングをサポート）、キッチン用クリーナー製品（食器洗いスポンジ、国内市場で好調な売上げ）、バス用品セット（ボディスポンジ、背中洗いブラシ）、その他、靴のインソール、ドライフラワー、ギフト、お土産などです。

製品の品質を保証するために、『Mr ヘチマ』は常に細心の注意を払った製造工程を遵守しています。収穫後のヘチマを洗浄し、果肉を取り除き、成形し、縫い合わして固定し、さらに厳格な防カビ処理工程を経ています。 『Mr ヘチマ』は、社会的にポジティブな影響をもたらすビジネスモデルとして高く評価されています。同社は積極的に栽培地域を開発し、地元の農家と緊密に連携しています。現在、『Mr ヘチマ』の原材料の約７０％は提携農家（約２０戸）から供給されています。このモデルは、安定した供給を確保するだけでなく、農家に安定した収入をもたらし、地域の労働者に雇用機会を提供することにつながっています。

『Mr ヘチマ』のアイデンティティは製品そのものだけでなく、「人と自然をつなぐ」という経営理念にも表れています。ブランドの使命は、自然で環境に優しい素材から、日常生活で高い実用性を持つ新しい製品を生み出すと同時に、農業副産物に新たな経済的価値をもたらすことです。これは、グリーン経済とグリーン起業家精神であり、プラスチック廃棄物を削減し、環境を守るという強いコミットメントです。 『Mr ヘチマ』ブランドは、国際市場への進出において大きな成功を収め、ベトナムブランドとして世界の舞台でその地位を確立しました。特筆すべき成果の一つは、『Mr ヘチマ』の製品が日本のAEONスーパーマーケットチェーンの棚に並んだことです。これは重要な流通の節目であり、国際的な小売企業の厳しいサプライチェーンや品質基準を満たす『Mr ヘチマ』の能力を示しています。



更なる成長を促進するために、近い将来、『Mr ヘチマ』は韓国での事業拡大を続け、特にAmazonでの直接販売戦略開始の手続きを行う予定です。『Mr ヘチマ』は、これがベトナムにおけるヘチマ繊維供給のトップ企業となり、「人と自然をつなぐ」という使命を、環境に優しい製品を通じて実現するための「出発点」になると信じています。

『Mr ヘチマ』は、単なるビジネスのサクセスストーリーではなく、ベトナムにおけるグリーン起業家精神の象徴でもあります。伝統的な農産物の価値を再生することから始まり、『Mr ヘチマ』は、ビジネスが社会的責任や環境保護と両立し、地域社会と地球にとって持続可能な価値を創出できることを証明しました。明確なビジョンと戦略的な取り組みにより、『Mr ヘチマ』はベトナムブランドを国際舞台へと前進させました。

