「国際伝統工芸村保存・発展フェスティバル２０２５」 手工芸の真髄が集い、広める場
１１月１４日の夜、ユネスコ世界遺産タンロン皇城の神聖な空間において、「国際伝統工芸村保存・発展フェスティバル２０２５」が正式に開幕しました。農業環境省がハノイ市人民委員会と連携して主催した本イベントは、農業環境部門創設８０周年（１９４５年１１月１４日〜２０２５年１１月１４日）を記念し、第１８回ハノイ市党大会（２０２５〜２０３０年任期）の成功を祝い、さらに第１４回全国党大会に向けた特別な節目となります。
式典には、ベトナムの高官や海外からの来賓が多数出席しました。その中には、国会副議長のレ・ミン・ホアン氏、ベトナム祖国戦線中央委員会副委員長兼ベトナム婦人連合会会長のグエン・ティ・トゥエン氏、農業環境省副大臣のヴォー・ヴァン・フン氏をはじめ、多くの中央省庁や機関の指導者が含まれています。 ハノイからは、市人民委員会委員長のグエン・ドゥック・チュン氏、副委員長のグエン・マイン・クエン氏、さらに全国各省市の代表者が出席しました。 特筆すべきは、世界工芸評議会アジア太平洋地域副会長のスンディープ・マール氏、アジア太平洋工芸連盟会長のジュード・ヴァン・デル・メルウェ氏、世界工芸評議会ラテンアメリカ地域会長バルバラ・ベラスコ・エルマデル氏、そして世界の手工芸分野を代表する３０の国と地域の代表者が出席し、本フェスティバルの国際的な意義を強く印象づけました。
１１月１４日から１８日までタンロン皇城遺産センターで開催された２０２５年フェスティバルでは、ハノイをはじめ、国内各省市および国際友好国の代表的な製品を展示、実演、制作する３５０のブースが設けられはました。「保存－発展－統合」をテーマに、保存エリア、発展エリア、国際統合エリア、OCOPエリア、そして食文化エリアといった多様なスペースを通して表現されました。
フェスティバル期間中には、約５００点の作品が出品されたベトナム手工芸品コンテスト、伝統工芸の祖師や職人を讃えるパレード、テーマ別シンポジウム、国際交流フォーラム、工芸村観光、グリーン経済・ネットゼロ・デジタルトランスフォーメーションに関する展示、さらに国内外の職人やアーティストが交流できる特別スペースなど、多彩なハイライト企画が開催されました。フェスティバルは、これらのイベントを通して、国境を越えて伝統工芸の真髄が共有され、学び、発信される「世界的文化フォーラム」へと変貌を遂げました。
ハノイは古くから「百業の地」として知られ、１,３５０以上の伝統工芸村や職業村が集積し、そのうち３３７の村が公式に認定されています。こうした豊かな基盤こそが、首都ハノイをベトナム手工芸の創造的中心地へと押し上げています。
開会式で挨拶をしたハノイ市人民委員会のグエン・ドゥック・チュン委員長は、このフェスティバルは「優れた製品を展示する場であるだけでなく、交流、共有、学習、ビジネスネットワーキングの場でもある」と強調しました。 また、OCOP食文化の価値に触れ、各料理が「物語を語るアイデンティティ」であり、文化、人、自然を結びつける存在であると述べました。 持続可能な発展戦略の下、ハノイ市は遺産の保存と新たな価値創造を同時に推進し、文化を発展の原動力とする方針を引き続き実践していくと強調しました。
約６０万の生産拠点が存在し、多くの高齢の職人や障がい者を含む２１０万人の雇用を創出している農村手工業分野は、社会経済において極めて重要な役割を果たしています。２０２４年の手工芸品輸出額は２３億米ドルを超えると予想され、この分野の持続的な活力と大きな潜在力を示しています。
ヴォー・ヴァン・フン副大臣は、２０２５年のフェスティバルが文化的、商業的な祭典であるだけでなく、創造的協力と持続可能な発展をつなぐ架け橋となり、競争力の向上、製品価値の増大、そして「より豊かで美しく、文明的」なベトナムの農村の構築に寄与すると断言しました。
２０２５年のフェスティバルには、日本の陶器、タイのシルク、ラオスの銀細工、インドネシアの錦織、インドの木彫、フランスの手刺繍、そしてアフリカの伝統織物など、長い歴史を持つ多くの手工芸文化が参加しました。 それぞれの製品は、各国の歴史、暮らし、そして創造精神の物語を伝える「文化大使」のようです。
国際基準を満たした伝統工芸村を紹介し、称えるスペースは、来訪者をイェンタイのゾー紙、ラケーの薄絹織物、キムホアン絵画、ディンコンの銀細工、バズオンノイの凧など、ベトナム手工芸の誇りとなっている名匠の技を巡る旅へと誘う遺産と保存のエリアです。
２０２５年のフェスティバルにおいて、世界工芸評議会は、ソンドンの漆器彫刻村とチュエンミーの螺鈿・漆工芸村について、世界工芸創造都市ネットワークへの加盟審査を引き続き進めている。
撮影：チャン・タイン・ザン/ベトナムフォトジャーナル
４千平方メートルを超える規模に加え、数千人の職人、企業家、専門家、そして海外からの来場者を魅了した本フェスティバルは、ベトナムの方針である「主体的・積極的・創造的・国際社会の友好かつ信頼できるパートナー」を体現する、代表的な民間外交活動となっています。
５日間にわたり開催された２０２５年のフェスティバルは、過去を現在へと繋ぎ、創造性を市民に近づけ、そしてベトナム文化を世界の友人たちに発信する架け橋となりました。 開会式では、組織委員会がベトナム手工芸品コンテストおよびハノイ伝統工芸村コンテスト２０２５の受賞者たちに賞を授与しました。彼らは、手工芸という長い物語をこれからも紡ぎ続ける存在です。
千年の文化遺産が息づくタンロン皇城から、このフェスティバルは、遺産を保存することは共同体の記憶を保存することであり、創造とは遺産を現代の生活に生かし続ける道であるという力強いメッセージを発信しました。
２０２５年国際伝統工芸村保存・発展フェスティバルは、伝統的価値を称えるだけでなく、文化、経済、創造が融合し、統合され、持続可能で、自信に満ちたベトナムが世界の文化地図上に登場できる未来を呼び起こします。