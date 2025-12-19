「国際伝統工芸村保存・発展フェスティバル２０２５」　手工芸の真髄が集い、広める場

２０２５年１１月１４日から１８日までタンロン皇城遺産センターで開催された本フェスティバルでは、ハノイをはじめ、国内各省市および国際友好国の代表的な製品を展示、実演、制作する３５０のブースが設けられた。

約６０万の生産拠点が存在し、多くの高齢の職人や障がい者を含む２１０万人の雇用を創出している農村手工業分野は、社会経済において極めて重要な役割を果たしています。２０２４年の手工芸品輸出額は２３億米ドルを超えると予想され、この分野の持続的な活力と大きな潜在力を示しています。

ヴォー・ヴァン・フン副大臣は、２０２５年のフェスティバルが文化的、商業的な祭典であるだけでなく、創造的協力と持続可能な発展をつなぐ架け橋となり、競争力の向上、製品価値の増大、そして「より豊かで美しく、文明的」なベトナムの農村の構築に寄与すると断言しました。