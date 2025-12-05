「中小企業と大企業：首都のサプライチェーンに新たな原動力」
２０２５年１２月４日、ハノイにおいて「中小企業と大企業の連携：首都の持続可能な発展に向けたサプライチェーンの突破口」と題する座談会が、ハノイ市財務局が外国投資企業協会および関連機関と協力して開催された。 本イベントには、市人民委員会の指導部、財務省所属の各局・部・研究所の代表、各省庁の指導者、企業協会、そしてハノイで活動する多くの企業など、約１５０名の代表者が参加した。
主催者によれば、同座談会は、政治局の各決議ならびに市党委員会および市人民委員会の的確な指導を実践へと落とし込むための一連の活動の一環として開催されたものである。 また、２０２５年に予定されている国家および首都の重要行事、特に２０２５～２０３０年任期の第１８回ハノイ市党委員会代表大会を祝う意義深い活動でもある。 本イベントは、行政機関、専門家、そして企業コミュニティが定期的に対話し、率直に意見交換できる場を創出することが期待されており、これを通じて投資促進、生産・事業活動の強化、そしてハノイの持続可能な発展環境の整備につながるとされている。
基調発言の中で、ハノイ市財務局のマイ・コン・クエン副局長は、深まる国際統合、グローバル化、デジタル経済およびグリーン経済の進展が、都市の成長モデルに新たな要請を突きつけていると強調した。 このような潮流の中で、中小企業（SME）と大企業との連携は、発展の重要な原動力となっている。 こうした連携により、SMEは市場、技術、資金、経営ノウハウへのアクセスが可能となり、一方で大企業にとっても自立したサプライチェーンの構築、競争力の向上、そして持続可能な発展の推進に寄与する。
同座談会では、マイ・コン・クエン氏が、特に中小企業（SME）が国内外の大手企業のサプライチェーンに参加しやすくするための規定を含む、決議６８の実施に関する制度や政策について、多くの質問に直接回答した。 これらの内容は実務性が高く、ハノイのSMEの市場参入能力に直接影響を及ぼすことから、企業コミュニティから大きな関心を集めた。
同座談会で発表するベトナム祖国戦線中央委員会委員であり、ハノイ市中小企業協会の党委書記・副会長・事務総長、さらに企業経済・発展研究院の院長を務めるマック・クオック・アイン教授・博士。
撮影：コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル
ベトナム祖国戦線中央委員会委員であり、ハノイ市中小企業協会の党委書記・副会長・事務総長、さらに企業経済・発展研究院の院長を務めるマック・クオック・アイン教授・博士は首都の経済成長における中小企業（SME）の役割について深く分析した。 アイン氏は、中小企業が大企業との連携を図る際に直面している固有の課題として、生産能力の制約、高度な品質基準への対応、資金調達の困難、そして現代的なサプライチェーンのプロセスに適応する難しさを指摘した。
中央の管理機関を代表して、財務省外国投資局のグエン・アイン・トゥアン副局長は、中小企業（SME）が大企業やFDI企業のサプライチェーンに参入するための解決策を提示した。 トゥアン氏によれば、企業の内在的能力の強化、生産基準の改善、そして透明性の向上が、SMEが国際的なサプライチェーンの要求に応えるための重要な条件である。
外国投資企業セクターの視点を補足する形で、外国投資企業協会のグエン・アイン・トゥアン会長（博士）は、中小企業（SME）とFDI企業との連携が依然として限定的である要因を分析した。 トゥアン氏は、製品品質の向上、市場アクセス手法の改善、そしてサプライチェーン内の関係者間の信頼強化など、連携能力を高めるための包括的な解決策の必要性を強調した。
製造業の視点から、ハノイ市主要工業製品生産企業協会（HAMI）の副会長であり、Nutricare社の総裁でもあるグエン・ドゥック・ミン氏は、中小企業（SME）が支援資金に効果的にアクセスするための経験を共有した。ミン氏によれば、ハノイ市は、信用面での利便性向上から、生産・経営モデルの構築支援に至るまで、企業を後押しするための実質的な政策を数多く打ち出してきた。 これらの支援は、地域企業の競争力向上に重要な役割を果たしていると強調した。
オープンディスカッションでは、多くの中小企業（SME）の代表者が、大手企業やグループ企業のサプライヤーになろうとする際に直面する最大の課題を明確に示した。 それは、厳格な品質要件、初期投資コストの高さ、そしてサプライチェーン側の需要に関する情報不足などである。
同座談会は、市内の１２６か所の地区レベルの拠点へオンライン中継され、さらにベトナム通信社の各メディアチャンネルをはじめ、多くの報道機関、団体、協会によって放送された。 これは、サプライチェーン連携というテーマが、持続可能な経済発展の鍵となる要素として、地域社会から大きな関心を集めていることを示している。