「ロロチャイ村とクインソン村」２０２５年世界最高の観光村

11/12/2025

２０２５年１０月１７日、湖州（中国）において、国連世界観光機関（UN Tourism）は、ベトナムのロロチャイ村（トゥエンクアン省）とクインソン村（ランソン省）を「２０２５年世界最高の観光村」に選出しました。 この栄誉は、地域の誇りであると同時に、ベトナムが取り組んできた地域文化の保全と持続可能な観光開発が国際的に評価された証でもあります。 地理的には離れているにもかかわらず、両村はいずれも伝統的な建築様式、風習、そして暮らしを原形のまま守り続け、世界中の観光客を魅了する「翡翠」となっています。



祖国の聖なる最北端、ルンクー旗竿の影の下に佇むトゥエンクアン省ルンクー村（旧ハザン省ドンヴァン県ルンクー村）のロロチャイ文化観光村は、広大な山々に囲まれた童話のような風景を描き出しています。 ここでは、雄大な自然とロロ族の文化が溶け合い、躍動感と神秘性に満ちた生活空間を生み出し、厳しい環境でありながら詩情豊かな生活環境における復元力とアイデンティティを守り抜く象徴となっています。



ロロチャイ村の最も際立った特徴は、精巧な手仕事によって築かれた独特の版築家屋です。 粘土と土を混ぜ合わせた厚い壁を持つこの家屋は、冬の厳しい寒さや夏の蒸し暑さに耐えるだけでなく、どこか静謐で古雅な趣を漂わせています。 屋根には伝統的な陰陽瓦が葺かれ、堅牢な建築の上に柔らかくしなやかな曲線を描き出しています。 家々を囲む石垣は巧みに積み上げられ、岩山と調和した景観を生み出しています。



ロロ族の若い女性で、現在ホームステイ経営や文化体験事業を営むジウ・ティ・フオンさんは、明るい笑顔でこう語りました。「以前は私たちの生活はとても大変でした。でも観光が始まってから、村はすっかり変わりました。古い家を改修して、昔ながらの趣をそのまま残しながら、清潔で快適なホームステイを提供しています。 お客様には、餅作りや刺繍、踊りなどを教えています。 何よりも重要なのは、観光業は私たちに収入をもたらしてくれましたし、それ以上に、自分たちの文化の価値を再認識し、子や孫のために残していくことができるということです。」



ロロチャイ村とクインソン村のコミュニティベースのツーリズムは、地域住民を中心に据えて展開されている。 彼らは宿泊、飲食の提供から文化体験まで、観光活動のあらゆる段階に直接関わっている。 これにより、観光による経済的利益が公平に分配され、住民が主体的に文化保全に取り組む原動力となっている。





ロロチャイ村を後にし、私たちはランソン省バクソン村（旧ランソン省バクソン県バクソン村）に位置するクインソンコミュニティ観光村へと向かいました。



バクソン蜂起国家特別史跡地区およびランソン世界ジオパークの中核地域に位置するクインソン村は、青々と広がる稲田や雄大な石灰岩の山々、そして何よりも豊かで独特なタイ族文化が織りなす、平和で詩情あふれる美しさを湛えています。



２０２５年のバクソン黄金収穫祭で行われた

クインソン村のタイ族による稲刈りと脱穀競技。 撮影：トン・ティエン/ベトナムフォトジャーナル



クインソンにあるタイ族文化は、建築様式だけでなく、多様な芸術や風習の中にも色濃く残っています。 民謡テンと伝統弦楽器ダンティンの演奏は、ユネスコの人類の代表的な無形文化遺産に認定されています。 クインソンの人々は、伝統的な竹竿踊りや各種祭礼を今も大切に受け継ぎ、毎年欠かさず開催しています。 祭りの時期になると、地域全体が明るく賑やかな雰囲気の中で集い、団結と豊作と安穏な暮らしへの願いを捧げます。

ロロチャイ村とクインソン村は、小さな集落でありながら、かけがえのない文化的、歴史的、自然的価値を有し、６５か国から選ばれた数百の強力な候補を抑え、２０２５年『世界最高の観光村』に選ばれました。 この称号は、両地域が持つ独自の美しさと観光潜在力を証明するだけでなく、ベトナムの少数民族コミュニティが文化遺産の保存、持続可能な観光の推進、そして生活の質の向上に向けて絶え間なく努力してきたことを示す鮮明な証でもあります。



文：トン・ティエン 撮影：ホアン・ハー、トン・ティエン、ヴィエット・クオン/ベトナムフォトジャーナル、ズオン・ゾアン・トゥアンと資料





