「マダム・ビン」 国際舞台におけるベトナムの不屈の精神

09/09/2025

ベトナム近代史の流れの中で、グエン・ティ・ビン元副国家主席は、国際舞台におけるベトナム女性の知性・胆力・気概の象徴であり、卓越した外交官として際立った存在です。



グエン・ティ・ビン氏（出生名：グエン・ティ・チャウ・サ）は、１９２７年５月２６日にクアンナム省（現在のダナン市）で、愛国的な伝統を持つ家庭に生まれました。２０世紀初頭の偉大な愛国者であり改革者であったファン・チャウ・チン氏の外孫として、幼い頃から独立心、進歩的な思考、そして祖国に奉仕するという理想を育んできました。



１９４５年から、彼女はサイゴンで政権奪取運動に参加し、積極的に革命活動を行い、救国婦人会執行委員に就任しました。 １９４８年にはベトナム共産党に入党しました。 フランス植民地政府によってチーホア刑務所に投獄された１９５１年から１９５３年までの期間は、彼女の意志と精神力をさらに鍛え上げ、彼女を不屈の革命戦士へと成長させました。



約５年間にわたる緊迫した交渉の中で、グエン・ティ・ビン氏は平和の声を体現し、民族の正義ある立場を粘り強く守り抜きました。 彼女の確固たる意志、柔軟性、そして巧みな交渉術によって、アメリカに対して真剣な交渉を迫る国際的な圧力を生み出し、段階的な譲歩を引き出すことに貢献しました。

１９７３年１月２７日、グエン・ティ・ビン氏は、パリ協定に署名した４人の代表の中で唯一の女性でした。この協定は、ベトナム戦争の正式な終結と平和回復を公式に宣言した、歴史的に極めて重要な文書です。 調印式におけるグエン・ティ・ビン氏の姿は、ベトナム外交の象徴であるだけでなく、国際舞台におけるベトナム女性の象徴でもあります。

西側メディアにおいて、グエン・ティ・ビン氏は「狼の群れの中で舞う紅い花」と称されました。これは、彼女の柔らかさと気丈さ、穏やかさと断固たる姿勢を讃える比喩的な表現です。彼女は鋭い戦略的思考力、冷静な状況判断力、そして卓越した説得力を兼ね備えており、これらの資質が彼女を卓越した外交官たらしめています。



パリ会議での成功後、グエン・ティ・ビン氏は教育大臣、党中央対外部副部長兼国会対外委員会委員長など多くの重要な役職を引き続き任されました。そして特に１９９２年から２００２年までの間、ベトナム社会主義共和国の国家副主席を務めました。



グエン・ティ・ビン氏は単なる政治家だけでなく、ベトナム近代史における特別な一章を刻んできました。彼女の人生と業績は、革命的意志と民族精神、戦略的思考と深い人間愛の結晶です。人々は彼女の中に、揺るぎない信念と粘り強さ、そして柔軟さと毅然しながらも人間味溢れるベトナム外交の姿を見出します。 グエン・ティ・ビン氏は、過去８０年間にわたる国家建設と防衛の歩みにおいて、愛国心、知性、そして女性の役割を体現する生きた模範です。



文：タオ・ヴィー

撮影：ファム・ハイ、コン・ダット/ベトナムフォトジャーナル





