Valorisation du patrimoine mondial du complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac

03/06/2026

Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial, le complexe de Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac constitue un espace culturel et spirituel emblématique du Vietnam. Associé à la vie religieuse de l’empereur Tran Nhan Tong (1258-1308) et au bouddhisme Truc Lam, il reflète des valeurs historiques, religieuses et paysagères remarquables, tout en contribuant à la promotion de la paix et du développement durable.

La pagode Dong (ou pagode Thien Truc), située au sommet du mont Yen Tu à 1 068 mètres d’altitude, est la plus haute pagode en bronze du Vietnam et la plus grande d’Asie. Elle constitue le site spirituel le plus élevé du complexe de Yen Tu. Ce lieu de culte dédié au Bouddha attire chaque année des millions de pèlerins. Photo : Minh Duc.

Un patrimoine vivant issu des racines de Yen Tu

Formé entre les XIe et XIVe siècles, le bouddhisme Truc Lam a été développé par les souverains de la dynastie des Tran et les intellectuels de leur époque comme une idéologie fédératrice pour la nation. Né dans la chaîne montagneuse de Yen Tu, ce courant zen associe l’essence du bouddhisme aux croyances autochtones, donnant naissance à une philosophie de vie fondée sur l’harmonie, la tolérance et la responsabilité sociale.

La zone de tourisme spirituel et écologique de Tay Yen Tu (province de Bac Ninh) a été créée en 2014 et mise en service dans sa première phase en 2019. Elle constitue la destination finale du circuit de tourisme spirituel retraçant le chemin de diffusion du bouddhisme. Photo : Viet Hung/VNA.

Soulignant l’importance universelle de ce patrimoine, Jonathan Baker, chef du Bureau de représentation de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré : « Ce complexe de vestiges témoigne de la naissance et de la pérennité du bouddhisme Truc Lam, une tradition zen unique au Vietnam. Il ne s’agit pas seulement de traces du passé, mais d’un patrimoine vivant, centre dynamique de la vie spirituelle et de la continuité culturelle. »

La statue de l’empereur Tran Nhan Tong à Yen Tu est la plus grande statue monolithique en bronze d’Asie. Inaugurée en 2013, elle se dresse à 912 mètres d’altitude. Haute de 15 mètres et pesant plus de 138 tonnes, elle représente le roi Tran Nhan Tong, fondateur de l’école zen Truc Lam, en posture de méditation sur un piédestal de pierre. Photo : Minh Duc.

Des fidèles de l’école zen Truc Lam accomplissent des rituels au stupa de la pagode Hoa Yen à Yen Tu. Photo : Thong Thien/VI.

Sur des sites tels que Yen Tu, la pagode Vinh Nghiem ou encore Con Son – Kiep Bac, les pèlerinages, festivals et pratiques religieuses se transmettent sans interruption de génération en génération. Cette continuité fait de ce complexe un véritable « patrimoine vivant », où le passé demeure présent dans la vie contemporaine.

Un espace cohérent doté d’une valeur universelle exceptionnelle

Le complexe patrimonial comprend douze sites répartis dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh ainsi que dans la ville de Hai Phong. Chacun d’eux illustre une étape du développement et du rayonnement du bouddhisme Truc Lam.

La pagode Vinh Nghiem conserve actuellement 3 050 planches gravées. Réalisées en caractères chinois et nôm selon des techniques sophistiquées, elles reflètent non seulement les écritures bouddhiques et le développement de l’école zen Truc Lam, mais aussi les connaissances en médecine, en littérature et sur la vie sociale à travers les siècles. Photo : Danh Lam/VNA.

Sa valeur universelle exceptionnelle réside dans l’interaction étroite entre l’espace naturel, les croyances religieuses et le pouvoir politique. La chaîne de montagnes Yen Tu en constitue le berceau ; la dynastie des Tran (1225-1400) en fut l’artisan ; et le bouddhisme Truc Lam en représente le fil conducteur spirituel. Cette combinaison a contribué à renforcer l’unité nationale, à mobiliser les forces de la communauté pour défendre l’indépendance du pays et à diffuser des valeurs de paix et de coopération dans la région.

Statue de Bouddha à la pagode Vinh Nghiem, dans la province de Bac Ninh. Photo : Danh Lam/VNA.

La pagode Vinh Nghiem a été construite dans le style architectural traditionnel des pagodes-tours aux toits incurvés. Elle est considérée comme l’un des principaux centres historiques du bouddhisme vietnamien. Photo : Danh Lam/VNA

Le complexe constitue également un exemple remarquable de relation harmonieuse entre l’homme et la nature. Temples nichés au cœur des forêts, chemins de pèlerinage traversant les montagnes et gestion durable des ressources ont façonné un paysage culturel unique où la nature et la spiritualité s’intègrent pleinement.

Le monument national spécial de Con Son - Kiep Bac est un complexe culturel et spirituel renommé, associé aux héros nationaux Tran Hung Dao et Nguyen Trai, ainsi qu’à d’autres personnalités éminentes telles que Tran Nguyen Dan et Huyen Quang. Ses principaux monuments sont la pagode Con Son (XIVe siècle) et le temple Kiep Bac (XIIIe siècle), deux sites bouddhiques sacrés. Photo : Minh Duc.

Les fondations de la tour Cuu Pham Lien Hoa de la pagode Con Son ont été mises au jour lors de fouilles archéologiques menées en 2014 et 2015. Photo : Minh Duc.

Une délégation d’ambassadeurs et de représentants d’organisations internationales au Vietnam visite le site historique de Con Son - Kiep Bac. Photo : Dinh Manh Tu/VNA.

L’intégrité et l’authenticité du patrimoine sont garanties par un système de protection rigoureux. Les monuments ont conservé leur implantation, leurs fonctions et de nombreux éléments d’origine, tandis que les pratiques religieuses et les fêtes traditionnelles continuent d’être préservées. La coordination interprovinciale de la gestion constitue à cet égard un modèle efficace conforme aux standards internationaux.

La valorisation du complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac ne se limite pas à la conservation des vestiges. Elle vise également à transmettre l’esprit du bouddhisme Truc Lam, fondé sur la sagesse, l’harmonie et la responsabilité. Dans un monde confronté à de multiples défis, ces valeurs revêtent une importance particulière et renforcent le rôle de la culture comme moteur du développement durable.

D’un haut lieu spirituel national, ce patrimoine est devenu un véritable pont entre le Vietnam et le monde, où des valeurs intemporelles continuent de s’épanouir et de rayonner./.

Lors de la 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO, tenue à Paris du 6 au 16 juillet 2025, le professeur bulgare Nikolaï Nenov, président de la session, a officiellement annoncé l’inscription du complexe de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac sur la Liste du patrimoine mondial. Photo : Nguyen Thu Ha/VNA.

Le 17 août 2025 au soir, sur le site historique et paysager de Yen Tu, dans la province de Quang Ninh, s’est déroulée la cérémonie célébrant la reconnaissance de la valeur universelle exceptionnelle du patrimoine mondial de Yen Tu - Vinh Nghiem - Con Son - Kiep Bac. Photo : Thanh Van/VNA.

Texte : Viet Cuong/VI Photos : Thong Thiên/VI Minh Duc/VNA Traduction; Diêu Vân