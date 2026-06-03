Valorisation du patrimoine mondial du complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac
Reconnu par l’UNESCO comme patrimoine mondial, le complexe de Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac constitue un espace culturel et spirituel emblématique du Vietnam. Associé à la vie religieuse de l’empereur Tran Nhan Tong (1258-1308) et au bouddhisme Truc Lam, il reflète des valeurs historiques, religieuses et paysagères remarquables, tout en contribuant à la promotion de la paix et du développement durable.
Un patrimoine vivant issu des racines de Yen Tu
Formé entre les XIe et XIVe siècles, le bouddhisme Truc Lam a été développé par les souverains de la dynastie des Tran et les intellectuels de leur époque comme une idéologie fédératrice pour la nation. Né dans la chaîne montagneuse de Yen Tu, ce courant zen associe l’essence du bouddhisme aux croyances autochtones, donnant naissance à une philosophie de vie fondée sur l’harmonie, la tolérance et la responsabilité sociale.
Soulignant l’importance universelle de ce patrimoine, Jonathan Baker, chef du Bureau de représentation de l’UNESCO au Vietnam, a déclaré : « Ce complexe de vestiges témoigne de la naissance et de la pérennité du bouddhisme Truc Lam, une tradition zen unique au Vietnam. Il ne s’agit pas seulement de traces du passé, mais d’un patrimoine vivant, centre dynamique de la vie spirituelle et de la continuité culturelle. »
Sur des sites tels que Yen Tu, la pagode Vinh Nghiem ou encore Con Son – Kiep Bac, les pèlerinages, festivals et pratiques religieuses se transmettent sans interruption de génération en génération. Cette continuité fait de ce complexe un véritable « patrimoine vivant », où le passé demeure présent dans la vie contemporaine.
Un espace cohérent doté d’une valeur universelle exceptionnelle
Le complexe patrimonial comprend douze sites répartis dans les provinces de Quang Ninh et de Bac Ninh ainsi que dans la ville de Hai Phong. Chacun d’eux illustre une étape du développement et du rayonnement du bouddhisme Truc Lam.
Sa valeur universelle exceptionnelle réside dans l’interaction étroite entre l’espace naturel, les croyances religieuses et le pouvoir politique. La chaîne de montagnes Yen Tu en constitue le berceau ; la dynastie des Tran (1225-1400) en fut l’artisan ; et le bouddhisme Truc Lam en représente le fil conducteur spirituel. Cette combinaison a contribué à renforcer l’unité nationale, à mobiliser les forces de la communauté pour défendre l’indépendance du pays et à diffuser des valeurs de paix et de coopération dans la région.
Le complexe constitue également un exemple remarquable de relation harmonieuse entre l’homme et la nature. Temples nichés au cœur des forêts, chemins de pèlerinage traversant les montagnes et gestion durable des ressources ont façonné un paysage culturel unique où la nature et la spiritualité s’intègrent pleinement.
L’intégrité et l’authenticité du patrimoine sont garanties par un système de protection rigoureux. Les monuments ont conservé leur implantation, leurs fonctions et de nombreux éléments d’origine, tandis que les pratiques religieuses et les fêtes traditionnelles continuent d’être préservées. La coordination interprovinciale de la gestion constitue à cet égard un modèle efficace conforme aux standards internationaux.
La valorisation du complexe Yen Tu – Vinh Nghiem – Con Son – Kiep Bac ne se limite pas à la conservation des vestiges. Elle vise également à transmettre l’esprit du bouddhisme Truc Lam, fondé sur la sagesse, l’harmonie et la responsabilité. Dans un monde confronté à de multiples défis, ces valeurs revêtent une importance particulière et renforcent le rôle de la culture comme moteur du développement durable.
D’un haut lieu spirituel national, ce patrimoine est devenu un véritable pont entre le Vietnam et le monde, où des valeurs intemporelles continuent de s’épanouir et de rayonner./.