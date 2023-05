Thomas Lymenstull, un enseignant passionné à inspirer les élèves vietnamiens

14/05/2023

Le pianiste Thomas Lymenstull examine les compétences de piano de ses élèves

Le docteur, enseignant de l’Académie d’arts américaine Interlochen est non seulement un pianiste mondialement connu mais encore un psychologue savant et caritatif. Ces dernières années, il a appris à des élèves vietnamiens à jouer du piano, leur a enseigné des techniques pour le maîtriser et devenir de vrais pianistes.

En 2022, le professeur Thomas Lymenstull est venu au Vietnam pour coopérer avec l’Académie nationale de musique afin de chercher des élèves vietnamiens doués en musique, les écouter jouer du piano, leur donner des notes et jouer du piano avec eux.



A l’espace de musique Viet Thuong Music Hanoi, ses cours sont vraiment intéressants. Lui et ses élèves, assis devant le piano, jouent ensemble des morceaux de musique lyriques

Outre l’Académie nationale de musique, il a coopéré avec des centres de musique du Vietnam tels que Harmony, Viêt Thương Music, le département des Arts de l’école supérieure Van Hiên… Il a participé à l’événement Artist in Residence du centre SMPAA pour partager avec des étudiants sur la musique internationale.

Il a donné des cours de piano à la classe Piano Masterclass pour apprendre aux élèves à mieux jouer et devenir éventuellement des pianistes professionnels. Il a créé un studio relevant de l’Académie d’arts américaine Interlochen réunissant de jeunes et brillants pianistes, qui ont gagné des prix nationaux et internationaux aux Etats-Unis et en Chine.

Chaque année, il a un agenda chargé avec des classes, des représentations et des séances de travail, la participation à des jurys et des académies de musique.

Le pianiste Thomas Lymenstull a donné des concerts de piano dans plusieurs pays tels que les Etats-Unis, le Japon, l’Autriche, l’Italie, la Chine, Taiwan et joué avec des orchestre célèbres dont l’orchestre symphonique de Los Angeles, et le quatuor Kronos. Ces concerts ont été diffusés sur les ondes de la Radio Voice of America et la Radio nationale publique. Il a été invité à des concerts ou des cours de piano d'académies de musique du Japon, de République de Corée, de Singapour, du Vietnam et de Chine. Avant de travailler pour l’Académie d’arts américaine Interlochen, il était professeur associé à l’Université de Californie du Sud et s’est vu attribuer le certificat de docteur ès Arts et ès musique de cette école.

Texte : Bich Vân. Photos : Viêt Cuong /VI. Traduction : Diêu Vân