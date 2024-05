Les plate-formes DK1, "forteresses d’airain" de la souveraineté nationale

29/05/2024

Implantées sur le plateau continental au Sud du pays, les plate-formes DK1 sont restées fermes ces 35 dernières années, comme des « forteresses d’airain », en dépit des conditions climatiques extrêmes. Au début de l’année 1987, la situation de souveraineté en mer Orientale évoluait de façon complexe. C’est pourquoi, en octobre 1988, les zones économiques, scientifiques, techniques et de services (abréviation DK1) ont été construites pour protéger la souveraineté maritime insulaire et le plateau continental du pays, atteindre les objectifs nationaux stratégiques en termes d'économie maritime.

Les plates-formes DK1 sont munies d'équipements modernes, ce qui leur permet de bien remplir leur mission. Photo : Nguyên Luân/VI

C'est en juillet 1989 que la première plate-forme DK1 a été construite, dans le groupe Phuc Tân. Depuis, on en recense 15 relevant des groupes Ba Ke, Phuc Tan, Que Duong, Tu Chinh, Phuc Nguyen, Huyen Tran, Bai Can et Ca Mau. Ce "couloir de fer" contribue à protéger la souveraineté du plateau du Sud du pays et l’exploitation des ressources au plateau continental du pays.

Les officiers et soldats de la plate-forme DK1/18 saluent les visiteurs. Photo: Nguyên Luân/VI

Les plates-formes DK1 sont équipées de façon moderne pour bien répondre aux exigences de leur tâche, particulièrement à l’importance du plateau continental du Sud en termes de développement économique, de sécurité de la défense et des relations extérieures du pays. Les soldats du bataillon DK1 veillent toujours à s'entraîner à bien maîtriser les équipements au service de l’information en mer ou aérienne, ou en cas d'imprévus.

Grâce à l’intérêt du Parti, de l’Etat et de la population, la vie spirituelle et matérielle des soldats des plate-formes DK1 s’est nettement améliorée. Les plate-formes sont capables de résister aux pires tempêtes et sont munies d’équipements modernes, permettant aux soldats d’être opérationnels en permanence.

D’autre part, les officiers et soldats de la plate-forme DK 1 sont actifs à enrichir leur régime alimentaire en cultivant sur place des légumes, des porcs, des canards, des poulets…, afin de garder la santé. Les plate-formes sont équipées de panneaux solaires qui génèrent de l’électricité au service de l'étude, de l'entraînement, de la vie quotidienne, des loisirs… des soldats pour remplir au mieux leur tâche.

Ces 35 dernières années, avec solidarité et détermination à surmonter les défis, les officiers et soldats de la plate-forme DK1 sont déterminés à protéger chaque pouce de terrain et la mer de la Patrie, offrant une base solide aux pêcheurs hauturiers./.

Texte et photos : Nguyên Luân/VI. Traduction : Diêu Vân