Le village de Thanh Hà, cinq siècles au rythme de la poterie

15/05/2026

Sur les rives paisibles de la rivière Thu Bôn, à quelques kilomètres de la vieille ville de Hoi An, le village de la céramique de Thanh Hà perpétue depuis plus de cinq siècles un artisanat ancestral. Ici, ni moule ni émaillage : l’argile brute, extraite des berges, est façonnée à la main puis cuite au feu de bois pour devenir objets du quotidien ou œuvres décoratives.

Le village de la céramique de Thanh Hà a été fondé vers le XVIe siècle. Malgré les aléas de l’histoire, il a su préserver son artisanat traditionnel pendant près de cinq siècles.

Situé dans le quartier de Nam Diêu, à environ deux kilomètres à l’ouest de la vieille ville de Hôi An, Thanh Hà est considéré comme l’un des plus authentiques villages artisanaux du Centre du Vietnam. L’atmosphère paisible qui y règne, les fours incandescents et le bruit familier du tour de potier rythment la vie locale depuis des générations.

En 2025, le village a été distingué par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme comme meilleure destination de tourisme communautaire du Vietnam .

Selon les archives, il y a plus de 500 ans, plusieurs familles originaires des provinces de Thanh Hoa et de Nghê An - que sont Nguyên Van, Nguyên Viêt, Nguyên Duc, Nguyên Kim, Nguy Nhu, Bùi Phuoc, Vo Dinh, Vo Van et Nguyên Tân - vinrent s’installer sur ces terres et y introduisirent l’art de la poterie. Celui-ci devint rapidement une activité essentielle pour la population locale.

L’âge d’or de la poterie de Thanh Hà remonte au XVIIIe siècle. En 1746, la communauté Minh Huong de Hôi An achetait régulièrement les productions du village, destinées aussi bien à un usage quotidien qu’aux dignitaires. Le célèbre ouvrage dynastique Dai Nam Nhat Thông Chi (Guide complet du Dai Nam) mentionne d’ailleurs la poterie de Thanh Hà parmi les produits renommés de la province de Quang Nam. Plusieurs artisans du village furent même honorés par la dynastie des Nguyên, témoignant du prestige de cet artisanat dans la vie économique et culturelle de l’époque.

Le charme authentique du village de Thanh Hà .

Ce qui distingue la céramique de Thanh Hà des autres grands centres potiers du Vietnam, c’est son processus entièrement artisanal, sans recours aux moules ni à l’émaillage. L’argile utilisée, de couleur brune, est extraite des berges de la rivière Thu Bôn. Réputée pour sa forte cohésion et sa grande malléabilité, elle est soigneusement malaxée puis laissée à maturation avant d’être travaillée sur le tour de potier.

Les pièces sont ensuite cuites dans des fours traditionnels alimentés au bois, ce qui leur confère des nuances naturelles allant du rouge brique au brun jaunâtre, en passant par le rouge foncé.

La transmission entre générations permet à la poterie de Thanh Hà de préserver ses techniques ancestrales tout en s’adaptant aux nouvelles tendances.

M. Nguyên Sau, artisan de longue date, explique : « Si la poterie de Thô Hà est fabriquée à partir d’argile verte, celle de Bat Tràng à partir d’argile blanche, et celle de Phu Lang à partir d’argile brun jaunâtre, la poterie de Thanh Hà, elle, est façonnée dans une argile brune, très malléable et d’une grande cohésion. Autrefois, elle était même offerte au roi. ».

À Thanh Hà, les artisans utilisent encore des fours traditionnels et des méthodes ancestrales de préparation de l’argile.

La beauté singulière des céramiques de Thanh Hà.

Depuis quelques années, l’essor touristique de Hôi An a insufflé une nouvelle dynamique au village de Thanh Hà.

Les artisans ont diversifié leurs créations afin de répondre aux attentes des visiteurs : statues, reliefs, vases, figurines animales, masques ou encore lampes en céramique. Certaines œuvres sont désormais exportées jusqu’au Japon. Aujourd’hui, plus d’une centaine de foyers, représentant plus de 200 personnes, continuent de vivre de la poterie. Les visiteurs peuvent non seulement découvrir les fours traditionnels, mais aussi s’initier eux-mêmes à cet artisanat aux côtés des habitants.

Labellisé « village artisanal provincial », Thanh Hà a vu son savoir-faire inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel national par le ministère vietnamien de la Culture, des Sports et du Tourisme. En 2025, le village a également été distingué comme « meilleure destination de tourisme communautaire », une reconnaissance saluant les efforts des habitants pour préserver et transmettre leur héritage culturel./.