Le Vietnam, le pays où personne n’est laissé de côté

21/07/2023

Le fait que le Vietnam ait été élu par l'Assemblée générale des Nations Unies en tant que membre du Conseil des Droits de l'homme pour les mandats 2014 - 2016 et 2023 - 2025 a une grande signification et affirme la reconnaissance de ses efforts dans la promotion et la protection des droits de l'homme ces dernières années. Malgré des difficultés, le Parti, l’État et le gouvernement vietnamien ont toujours fait des efforts pour réaliser leur engagement de construire un pays paisible - prospère - prospère - heureux dans l’esprit «Personne n’est laissé de côté».



Une activité du Réseau des transgenres au Vietnam lors du Festival annuel de musique et de communauté BridgeFest 2022. Photo: Archives

Droits de l'homme, des réalités vivantes au Vietnam

Le Vietnam a révisé son Code civil en 2015 pour permettre aux personnes transgenres âgées de 18 ans et plus de changer légalement leur prénom et leur sexe une fois qu’elles subissent des chirurgies d’affirmation du genre. Cette révision est entrée en vigueur en 2017. À cette époque, le Vietnam était le 62e pays au monde et le 11e en Asie à reconnaître le droit au changement de sexe pour les personnes qui ont une anomalie congénitale de leur genre ou de leur identité de genre.

Vu Hoàng Mai Châu, directrice du Réseau des transgenres au Vietnam (VNTG) se souvient encore des sentiments indescriptiblement heureux à propos de ce « moment historique ». Selon elle, bien qu’il ne s’agisse que d’un petit point du Code civil amendé, le vote de l’Assemblée nationale a créé une vague d’enthousiasme chez les militants pour les droits des transsexuels. Le contenu de cette loi propose des articles liés aux interventions médicales pour le changement de sexe, au respect et à la garantie des droits des personnes transgenres afin qu’ils puissent vivre sereinement et contribuer davantage à la société.

“Parmi les nombreuses réalisations et progrès du Vietnam, ce qui m'impressionnent le plus c'est la réduction de la pauvreté. L'extrême pauvreté au Vietnam est passée d'un pic d'environ 40 % dans les années 1990 à moins de 5 % en 2020. C'est un changement extraordinaire.”

(Caitlin Wiesen, ancienne représentante résidente en chef du Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) au Vietnam)

Châu travaille actuellement comme formatrice dans une agence de mannequinat pour enfants mais elle est toujours enthousiasmée par les activités et les projets visant à aider la communauté des bisexuels, transgenres, lesbiennes et homosexuels (LGBT) au Vietnam. Elle a créé la clinique RUBY, la première clinique au Vietnam dédiée à la communauté transgenre. Ce n'est pas seulement l'effort de Châu, mais cela montre également les progrès des politiques permettant aux personnes transgenres d'avoir un accès égal aux services de santé comme les autres groupes de la société.

Une autre histoire est celle de Nguyên Thi Chan, responsable d’un groupe de bénévoles spécialisé dans la prévention et le traitement du VIH pour la communauté des toxicomanes intitulé Mái ấm Hoàng Mai (Famille Hoàng Mai). Elle n’a pas pu cacher ses émotions lorsqu’elle s’est rappelée qu’au 8 mars 2019, les établissements sanitaires dans tout le pays ont distribué des médicaments antirétroviraux (ARV) aux patients atteints du VIH par le biais d'une assurance maladie. Le Vietnam est alors devenu le seul pays à mobiliser des ressources nationales par le biais de l'assurance maladie pour payer les services de traitement du VIH/SIDA. En conséquence, les personnes infectées par le VIH peuvent facilement accéder aux médicaments ARV pour le traitement dans 188 centres de traitement dans 63 provinces et villes du pays. En outre, la loi sur l'assurance maladie ne distingue pas les sidéens de ceux qui sont atteints d'autres maladies. Cela a créé également de bonnes conditions pour que les sidéens participent à l'assurance maladie en bénéficiant du même régime d'examen médical et de traitement que d'autres personnes. Ce qui a réduit ainsi la charge de paiement pour les patients, les familles et la société.