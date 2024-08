Le docteur Tran Tan Van, un scientifique qui relie les sites du patrimoine vietnamien au monde

Au cours des premiers mois, Tran Tan Van et ses collègues ont fait des enquêtes sur le terrain et ont discuté avec des consultants internationaux pour cerner les valeurs mondiales exceptionnelles du patrimoine. Le dossier a été officiellement soumis à l'UNESCO en janvier 2013. En août 2013, la délégation d'experts de l'UNESCO a commencé à travailler et a soumis un rapport d'évaluation en mars 2014. Cependant, les résultats de l'évaluation n'ont pas été positifs.

L’UICN (Union Internationale pour la Conservation de la Nature) et l’ICOMOS (le Conseil international des monuments et des sites en français) ont recommandé le niveau D - refaire la demande. Si le dossier et l'expertise sur le terrain avaient été refaites, cela aurait pris encore 10 ans. C'est pourquoi, Tran Tan Van, Paul Dingwall et son équipe ont étudié ensemble les rapports d'évaluation et ont décidé de «se battre». Le Docteur Tran Tan Van a déclaré : « Nous devions souligner les lacunes des rapports d'évaluation de l'UICN et de l'ICOMOS, et convaincre que le dossier Trang An méritait d'être enregistré. »

Lors du cycle de négociations à Doha, les 21 membres du Conseil exécutif de l'UNESCO ont voté en faveur de Trang An en tant que site du patrimoine mondial culturel et naturel, mettant leur veto aux rapports d’évaluation de deux organes consultatifs de l’UNESCO. Trang An devint ainsi le premier et le seul site du patrimoine du Vietnam et de l'Asie du Sud-Est.