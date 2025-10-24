Hô Chi Minh-Ville en marche vers le statut de super-mégapole internationale

Après un mandat marqué par de nombreuses difficultés et défis, Hô Chi Minh-Ville a su maintenir une forte croissance et continuer d’affirmer son rôle de locomotive économique du Vietnam. Grâce à une nouvelle vision, la ville progresse résolument vers son objectif de devenir une super-mégapole internationale.

Des réalisations remarquables

Au cours du mandat écoulé, Hô Chi Minh-Ville a consolidé sa position de moteur du développement national. Le produit intérieur brut régional (PIB) devrait être multiplié par 1,5 en 2025 par rapport à 2020, avec un revenu moyen par habitant estimé à environ 8 400 USD, soit 1,7 fois supérieur à la moyenne nationale. La ville contribue à hauteur de 26 % aux recettes budgétaires totales du pays, atteignant près de 2,4 millions de milliards de dôngs sur la période 2021-2025.

Tran Luu Quang, membre du Comité central du Parti et secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville (au centre), reçoit des représentants d’entreprises et d’investisseurs étrangers au siège du Comité du Parti de la ville. Photo : Thanh Vu

L’économie numérique connaît une croissance rapide et représente désormais 25 % du PIB. En cinq ans, la ville a vu naître près de 225 000 nouvelles entreprises, soit 30 % du total national. L’écosystème des startups y est de plus en plus dynamique, rapprochant Hô Chi Minh-Ville du groupe des 100 villes les plus innovantes du monde. En parallèle, les infrastructures urbaines se développent selon un modèle multicentrique, favorisant la connectivité régionale et l’adaptation au changement climatique.

La ville accorde une attention particulière aux secteurs sociaux, à la santé et à l’éducation, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité de vie des habitants. Le revenu moyen par habitant a atteint 7 800 USD en 2024, avec un objectif de 8 500 USD cette année. Après sa fusion avec les provinces de Binh Duong et Ba Ria-Vung Tau, le poids économique de la ville est estimé à 108 milliards USD, soit 25 % du PIB national. Hô Chi Minh-Ville compte aujourd’hui plus de 14 000 projets d’investissement direct étranger (IDE) pour un capital total de près de 60 milliards USD.

Le pont Ba Son, un ouvrage architectural emblématique enjambant la rivière Saïgon, relie le centre-ville à la nouvelle zone urbaine de Thu Thiem. Photo : Thanh Vu

Cap sur une super-mégapole internationale

Les infrastructures routières de Hô Chi Minh-Ville connaissent actuellement un développement et une modernisation rapides. Photo : Thanh Vu

Vue aérienne du port de Tan Thuan. Photo : Thanh Vu

Selon M. Nguyen Van Duoc, président du Comité populaire : « La nouvelle vision de Hô Chi Minh-Ville est celle d’une mégapole verte, intelligente et créative, non seulement forte sur le plan économique, mais aussi riche en culture, en art, en sports, en divertissements et en mode de vie moderne et dynamique. »

Pour concrétiser cette vision, la ville révise et élabore en urgence un nouveau plan directeur, fondé sur la stratégie de développement « un espace – trois régions – une zone spéciale ». Le centre-ville deviendra la capitale financière et technologique ; Binh Duong, la capitale industrielle, spécialisée dans la haute technologie et la production à grande échelle ; Ba Ria-Vung Tau, la capitale de l’économie maritime, accueillant ports internationaux, logistique et industries énergétiques. Hô Chi Minh-Ville aspire à être bien plus qu’un simple centre économique : elle souhaite offrir un cadre de vie de qualité, où chacun peut s’épanouir. De vastes investissements seront consacrés à la santé, à l’éducation et au développement des jeunes générations..

Dans le futur, le centre-ville de Hô Chi Minh-Ville deviendra la capitale de la finance, de la technologie et de l’innovation. Photo : Thanh Vu

Centre d’exploitation du système d’approvisionnement en eau SAWACO : le “cerveau numérique” qui supervise l’ensemble du réseau d’eau de Hô Chi Minh-Ville. Photo : Thanh Vu

Parallèlement, le gouvernement accorde une priorité à la sécurité sociale, afin de réduire les écarts de développement entre les différentes zones, notamment dans les régions récemment fusionnées. Grâce à ses réalisations solides et à sa vision stratégique claire, Hô Chi Minh-Ville est en bonne voie pour devenir une super-mégapole internationale, un véritable centre de convergence économique, culturelle et humaine, contribuant au rayonnement du Vietnam sur la scène mondiale.

Texte: Anh Tuân Photos: Thanh Vu - Xuân Khu Graphisme: Thao Nguyên Traduction: Diêu Vân