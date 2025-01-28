“Z世代的民间艺术” 展：为传统文化注入新活力

由Tired City 与文庙国子监科学文化活动中心联合举行的“Z世代的民间艺术”展为越南艺术界带来了一股清爽新风。年轻艺术家的39个作品证明了民间文化依然是当代年轻人创作的灵感源泉。

年轻画家用独特的视角和手法创作出风格各异的作品，展现了越南文化的丰富多彩。

展览中的每件作品不仅仅是画作，更是蕴藏有趣的故事，是年轻人对民间文化的新颖视觉。他们为东湖画、㗰剧及绕口令等传统文化注入了新的生命。例如，微微画家的“㗰剧”系列作品通过独特的视觉语言，深入地展现了其复杂世界；Meaptopia画家的“冬猫”系列则巧妙地将东湖画的古典美与可爱的小猫形象结合起来，创造出一种全新的艺术风格。绕口令是越南民间文学的一颗璀璨明珠。以诙谐幽默的语言和深刻的寓意，绕口令陪伴了无数代人的童年。PAO画家以“何时到三月”绕口令为灵感，创作了一系列令人印象深刻的作品，为观众带来全新的艺术体验。

该展览就像一本色彩斑斓的笔记本，记录着口口相传的民间故事。从绘画到文学，该展览展示了民间文化的多样性，以及与人们生活的紧密联系。在Z世代年轻人的眼中，这些传统故事焕发出新的生机，既保留了传统风貌，又融入了现代生活节奏。

文庙国子监科学文化活动中心主任黎春骄表示，在年轻一代艺术家的创造下，这些作品展示了民族文化的生命力。这标志着民族文化的传承与发展，遗产价值代代提升，丰富了越南文化特色。

文/越南画报 银河 图/庆龙 译/何芳