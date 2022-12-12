VinBus--开启无烟时代

12/12/2022

VinBus是越南首款智能电动巴士, 由VinFast公司在海防汽车制造厂研发，实现现代文明公交车、减少环境污染及保护清鲜空气的目标。

自2021年12月2日起，VinBus生态运输服务责任有限公司正式开辟越南首条电动巴士线路，同河内公共客运系统接轨。

智能电动巴士是公共客运的新趋势。Vinbus是Vinfast公司研发的多种型号智能电动汽车之一，采用环保能源，不排污，很受居民热捧。

VinBus有绿色和黑色两种，电池容量为281 kWh，能够行驶220至260公里。车上配备AI摄像头，时刻监控司机的一举一动。车厢可升降，方便老人、儿童、残疾人上下车；车厢后门有警铃按钮，向驾驶员提示残疾人上车。车上设有专供婴儿车、轮椅停放处，免费提供WiFi、USB充电端口。乘客可以通过银行卡或 Napas 支付车票，通过手机软件跟踪路线并提交意见。

VinBus的150kW快速充电站仅需2小时即可充满。侯车亭站顶棚装有太阳能电池板。预计VinBus生态运输服务责任有限公司每年生产量约200-300辆，先在河内、胡志明市和富国开辟15条线路。

以“绿色、清洁、无排放和无噪音”为目标，秉承“诚心服务”的理念，VinBus给乘客带来不同的体验，有助于改善公共交通系统。

公司承诺，赚取利润将对改善基础设施和提升服务质量进行再投资。以非营利性运行模式，VinBus为建设绿色、文明、现代、环保的公交网络做出贡献，今后将扩展到多个省市，让更多人享受先进公交的好处。

VinBus正式投入运营是重要里程碑，体现河内市和Vingroup集团为减少气体排放、给居民营造绿色清洁环境的努力和决心。

截至 2022 年 6 月底，Vinbus在河内约有100辆在 8 条线上运行，胡志明市有20辆 1 条线，富国有 30 辆在市内运行。

文/越南画报 草薇 图/功达 资料 译/何芳