Vinamilk与乳业国家品牌可持续发展历程
历经近50年建立和发展，越南乳品股份公司（Vinamilk）目前是越南领先的乳品企业。多年来，Vinamilk不仅是国家著名品牌，还在世界乳业版图上确立了傲人的地位。据英国普利姆索尔的数据，按营业额计算，该企业目前位列全球乳业40强企业，并被Brand Finance组织评为全球第六大最有价值和最具潜力的牛奶品牌，品牌价值达28亿美元。
构建可持续发展的核心能力
Vinamilk 成立于 1976 年，从一家几乎为零的乳品企业起步，努力克服所有障碍，成为不同年龄消费者喜爱的国家乳品品牌。
该企业目前在国内外共有直属单位50多个，其中包括农场15个、工厂17个，子公司、合资、联营企业13个。在越南，Vinamilk 的工厂和农场体系可称是乳品行业中规模最大的。
Vinamilk的农场均按照环保、可持续的经营业务发展战略进行投资和建设，包括在西宁、广义、清化的Vinamilk生态农场（绿色农场）和在大叻的第一个达欧洲有机标准农场等。近期，Vinamilk 成为同时拥有符合国际标准 PAS2060:2014 碳中的农场和工厂的第一家企业。
为了满足生产需求，Vinamilk建设现代化工厂，采用先进的自动化技术并符合 FDA、Organic EU、HACCP、Halal 等世界质量标准。值得注意的是，越南乳品厂（Mega Factory）是越南乃至东南亚地区最现代化的超级工厂，配备了世界上最先进的自动化和集成技术，年产能为8亿公升，使 Vinamilk 液态奶年总产能增至 14 亿公升。未来5年，Vinamilk准备提升产能，建设总投资高达6亿美元的大型项目，如兴安乳业厂、木洲牛奶天堂等。
本着可持续发展的先锋精神，Vinamilk是越南加入“乳业净零之路”气候倡议的第一家乳品企业，也是与世界乳业可持续发展框架（DSF）开展联合评估和确定 Vinamilk乃至越南整个乳业可持续发展的关键因素的亚洲第一家乳品企业。
2023年，Vinamilk发布了实现净零排放路线和详细行动计划，如到2027年将温室气体排放量减少15%，到2035年减少和中和排放量55%，力争2050年实现净零排放，与政府携手实现在COP26全球气候变化大会上的承诺。
越南产品，国际品质
作为一家生产营养产品、服务于广大消费者的企业，Vinamilk 很早就注重围绕着源于天然 – 以人为本 - 产品质量这三大支柱斥资投入可持续发展。 生产企业的核心价值和成功关键在于“产品质量”。
因此，Vinamilk与Chr Hansen、DSM、Beneo、AKK等全球领先的营养专家集团进行战略合作，为国内外消费者研发国际标准的乳制品。
Vinamilk的产品通过权威的全球奖项和赢得好评而日益广为人知。尤其是在2023年，Vinamilk的所有婴儿奶粉产品都荣获了“Purity Award”（纯度奖）- 这是一项针对纯度和食品安全标准的严格奖项，按照400多项重要指标进行筛选。
Vinamilk 的绿色农场和有机鲜奶是世界上第一个符合清洁标签项目安全、纯净和透明标准的鲜奶产品。 Vinamilk产品征服了总部设在比利时的国际风味评鉴所200多名专业口味专家组成的评审团，成为越南荣获顶级美味大奖三颗星的首个产品。这家公司也是2023 年世界乳品创新奖获得者，荣获牛奶替代品奖类的“冠军”地位。
自1997年出口至今，Vinamilk产品均按照国际标准研发，满足美国、加拿大、新西兰、日本、韩国、新加坡等多个严格市场的标准，出口总额30亿美元。
以新定位将“越南乳制品”推向世界
在发展国内市场的同时，越南领先的乳品公司主动抓住机遇，拓展国际市场业务，通过海外分公司的投资和出口活动，逐步提高营业额，面向入列全球乳业30强企业的目标。
具体地说，多年来，Vinamilk不断强力投入美国Driftwood、老挝-加格罗奶牛场综合体（Lao-Jagro Development）、柬埔寨吴哥牛奶工厂(Angkormilk)等海外分公司和菲律宾Del Monte-Vinamilk合资公司。这些投资项目有望加强越南与其他国家之间全面、可持续和长期的合作关系，为推动东南亚地区乳业和奶牛养殖业的大发展做出贡献。
尽管疫情和世界经济陷入困难时期，Vinamilk的投资项目均取得了积极成果。Lao-Jagro Development已基本完成一期工程，从美国进口 1000 多头奶牛后带入老挝。该项目预计投资额达1亿美元。这是具有重大经济和政治意义、为当地农业发展作出贡献的越老日合作项目。在柬埔寨，Vinamilk继续追加投资4200万美元兴建工厂和农场，Angkormilk有效运营后，带来了诸多经济效益。
除了投资海外分公司外，Vinamilk 还积极开展出口活动。继中东传统市场之后，Vinamilk还在日本、加拿大、韩国、澳大利亚、中国等大市场推动业务活动，并现身大多数东南亚国家。目前，出口占公司营业额的近 15%，产量和价值都在持续增长。
近年来，在积极参与贸易促进活动的同时，Vinamilk还作为越南乳业的代表，受邀参加世界乳业的许多重大会议和论坛，通过这些活动，向国际广大消费者和商界推介 Vinamilk 品牌和越南乳业的形象。
2023年，历经47年的创立和发展，Vinamilk紧跟世界先进步伐，距离进入全球乳业30强企业、提升Vinamilk品牌乃至国家品牌价值的战略目标越来越近了。
文/越南画报 邓金芳 图/黎明 邓金芳 Vinamilk资料 译/武蓉