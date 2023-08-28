Vinamilk与乳业国家品牌可持续发展历程

28/08/2023

Vinamilk执行董事会出席2023 年 7 月 6 日上午为员工举办的“Vinamilk新品牌标识”活动，分享了公司的未来计划。Vinamilk供图

历经近50年建立和发展，越南乳品股份公司（Vinamilk）目前是越南领先的乳品企业。多年来，Vinamilk不仅是国家著名品牌，还在世界乳业版图上确立了傲人的地位。据英国普利姆索尔的数据，按营业额计算，该企业目前位列全球乳业40强企业，并被Brand Finance组织评为全球第六大最有价值和最具潜力的牛奶品牌，品牌价值达28亿美元。

构建可持续发展的核心能力

Vinamilk 成立于 1976 年，从一家几乎为零的乳品企业起步，努力克服所有障碍，成为不同年龄消费者喜爱的国家乳品品牌。

该企业目前在国内外共有直属单位50多个，其中包括农场15个、工厂17个，子公司、合资、联营企业13个。在越南，Vinamilk 的工厂和农场体系可称是乳品行业中规模最大的。

Vinamilk的农场均按照环保、可持续的经营业务发展战略进行投资和建设，包括在西宁、广义、清化的Vinamilk生态农场（绿色农场）和在大叻的第一个达欧洲有机标准农场等。近期，Vinamilk 成为同时拥有符合国际标准 PAS2060:2014 碳中的农场和工厂的第一家企业。

越南乳品厂（Mega Factory）是越南最现代化的超级工厂，配备了世界上最先进的自动化和集成技术，牛奶年产量为8亿公升。本报记者 金芳 摄

为了满足生产需求，Vinamilk建设现代化工厂，采用先进的自动化技术并符合 FDA、Organic EU、HACCP、Halal 等世界质量标准。值得注意的是，越南乳品厂（Mega Factory）是越南乃至东南亚地区最现代化的超级工厂，配备了世界上最先进的自动化和集成技术，年产能为8亿公升，使 Vinamilk 液态奶年总产能增至 14 亿公升。未来5年，Vinamilk准备提升产能，建设总投资高达6亿美元的大型项目，如兴安乳业厂、木洲牛奶天堂等。

Nhà máy Sữa bột Việt Nam của Vinamilk được trang bị dây chuyền sản xuất sữa bột với thiết bị hiện đại được nhập từ tập đoàn GEA của Cộng hòa Liên bang Đức với công nghệ sản xuất tiên tiến hàng đầu hiện nay.

本着可持续发展的先锋精神，Vinamilk是越南加入“乳业净零之路”气候倡议的第一家乳品企业，也是与世界乳业可持续发展框架（DSF）开展联合评估和确定 Vinamilk乃至越南整个乳业可持续发展的关键因素的亚洲第一家乳品企业。

2023年，Vinamilk发布了实现净零排放路线和详细行动计划，如到2027年将温室气体排放量减少15%，到2035年减少和中和排放量55%，力争2050年实现净零排放，与政府携手实现在COP26全球气候变化大会上的承诺。

越南产品，国际品质

作为一家生产营养产品、服务于广大消费者的企业，Vinamilk 很早就注重围绕着源于天然 – 以人为本 - 产品质量这三大支柱斥资投入可持续发展。 生产企业的核心价值和成功关键在于“产品质量”。

因此，Vinamilk与Chr Hansen、DSM、Beneo、AKK等全球领先的营养专家集团进行战略合作，为国内外消费者研发国际标准的乳制品。

Vinamilk的产品通过权威的全球奖项和赢得好评而日益广为人知。尤其是在2023年，Vinamilk的所有婴儿奶粉产品都荣获了“Purity Award”（纯度奖）- 这是一项针对纯度和食品安全标准的严格奖项，按照400多项重要指标进行筛选。

Vinamilk 的绿色农场和有机鲜奶是世界上第一个符合清洁标签项目安全、纯净和透明标准的鲜奶产品。 Vinamilk产品征服了总部设在比利时的国际风味评鉴所200多名专业口味专家组成的评审团，成为越南荣获顶级美味大奖三颗星的首个产品。这家公司也是2023 年世界乳品创新奖获得者，荣获牛奶替代品奖类的“冠军”地位。

自1997年出口至今，Vinamilk产品均按照国际标准研发，满足美国、加拿大、新西兰、日本、韩国、新加坡等多个严格市场的标准，出口总额30亿美元。

以新定位将“越南乳制品”推向世界

在发展国内市场的同时，越南领先的乳品公司主动抓住机遇，拓展国际市场业务，通过海外分公司的投资和出口活动，逐步提高营业额，面向入列全球乳业30强企业的目标。

Vinamilk 在中国广州展会上介绍产品。Vinamilk供图

具体地说，多年来，Vinamilk不断强力投入美国Driftwood、老挝-加格罗奶牛场综合体（Lao-Jagro Development）、柬埔寨吴哥牛奶工厂(Angkormilk)等海外分公司和菲律宾Del Monte-Vinamilk合资公司。这些投资项目有望加强越南与其他国家之间全面、可持续和长期的合作关系，为推动东南亚地区乳业和奶牛养殖业的大发展做出贡献。

尽管疫情和世界经济陷入困难时期，Vinamilk的投资项目均取得了积极成果。Lao-Jagro Development已基本完成一期工程，从美国进口 1000 多头奶牛后带入老挝。该项目预计投资额达1亿美元。这是具有重大经济和政治意义、为当地农业发展作出贡献的越老日合作项目。在柬埔寨，Vinamilk继续追加投资4200万美元兴建工厂和农场，Angkormilk有效运营后，带来了诸多经济效益。

Vinamilk đã đặt những dấu ấn uy tín trên thị trường thế giới với các sản phẩm chinh phục thị trường quốc tế.

除了投资海外分公司外，Vinamilk 还积极开展出口活动。继中东传统市场之后，Vinamilk还在日本、加拿大、韩国、澳大利亚、中国等大市场推动业务活动，并现身大多数东南亚国家。目前，出口占公司营业额的近 15%，产量和价值都在持续增长。

近年来，在积极参与贸易促进活动的同时，Vinamilk还作为越南乳业的代表，受邀参加世界乳业的许多重大会议和论坛，通过这些活动，向国际广大消费者和商界推介 Vinamilk 品牌和越南乳业的形象。

2023年，历经47年的创立和发展，Vinamilk紧跟世界先进步伐，距离进入全球乳业30强企业、提升Vinamilk品牌乃至国家品牌价值的战略目标越来越近了。

在发展战略中，Vinamilk始终决心通过多种具有高度人文意义的项目来促进当地的经济发展和社区的利益。Vinamilk 的“长高之梦”牛奶基金计划已开展 16 年，持续支持近 1.7 名困境儿童喝牛奶，提供逾150万盒牛奶，价值100亿越盾。本报记者 金芳 摄

文/越南画报 邓金芳 图/黎明 邓金芳 Vinamilk资料 译/武蓉