Vinacoco椰果：椰子水到美食精华的蜕变之旅
GC Food股份公司的Vinacoco椰果不仅仅是一道甜品，更是一个关于越南人创新精神和走向世界渴望的励志故事。GC Food将一度被忽视的越南椰子水“复活”，打造出Vinacoco椰果品牌，有利于肯定了越南农产品在国际市场上的地位。
槟椥省郁郁葱葱的椰子园为 Vinacoco 提供优质原料。图/Vinacoco资料
提及椰子，人们往往只想到椰肉，一种常见的食品加工原料但很少人知晓椰子水中也富含钾、钙、镁和多种氨基酸，营养丰富，有益于健康。然而，这种宝贵资源常在椰肉提取后被白白浪费。这让GC Food董事长阮文佽先生苦思冥想并萌发了一个大胆的想法：将椰子水制成椰果产品，既创造附加值，促进农村经济发展，又肯定越南农产品在国际市场上的地位。
2015年，GC Food在同奈省投资兴建了现代化的Vinacoco椰果工厂，配备先进技术，为未来发展奠定了坚实基础。为了确保稳定的原料供应，Vinacoco还与槟椥省数百户椰农合作，构建了从农场到工厂的供应链。槟椥省素有“绿椰三岛”的美誉，椰子面积超过7.2万公顷，占全国 42%，其中超80%专门用于干椰生产，年均产量逾6亿个。
为了满足大规模生产需求并确保高质量，Vinacoco投入了包括欧洲进口设备和自主研发设备在内的标准化机械系统，生产流程包含经过严格控制的 17 道封闭工序，以生产出具有天然风味的椰果，符合食品卫生安全标准，并获得了FSSC 22000、清真等多项权威认证。
公司还不断扩大生产规模，加强产品研发，以满足当前市场需求，并为未来消费趋势做好准备。
Vinacoco 是越南最大的椰果生产厂，年产量高达 1.5 万吨。本报记者 通海 摄
目前，Vinacoco是越南最大的椰果生产厂，年产量高达 1.5 万吨。值得一提的是，Vinacoco成为了目前唯一能提供 0303厘米和 0404厘米特殊规格椰果的生产商，满足饮料行业的多元化需求。
随着健康生活理念的普及，低糖、无添加、天然的椰果备受青睐。Vinacoco椰果迅速风靡全球，尤其在日本、韩国、欧洲等挑剔的市场。
Vinacoco椰果不仅可作为天然甜点食用，也可与新鲜水果、无糖酸奶或纯果汁搭配，有助于补充维生素，均衡营养，提供天然纤维，清凉解暑，促进消化。
Vinacoco椰果畅销日本、韩国、欧洲等多个国家。本报记者 通海 摄
凭借OCOP四星级认证和国家级农村工业典范产品称号，Vinacoco椰果已远销全球 20 多个国家。Vinacoco椰果的历程不仅仅是商业上的成功，更是一个关于珍视传统价值、提升越南品牌形象以及向世界提供越南天然精华产品的励志故事。
文/越南画报 通海 图/通海 Vinacoco资料 译/武蓉