Vinacoco椰果：椰子水到美食精华的蜕变之旅

02/03/2025

GC Food股份公司的Vinacoco椰果不仅仅是一道甜品，更是一个关于越南人创新精神和走向世界渴望的励志故事。GC Food将一度被忽视的越南椰子水“复活”，打造出Vinacoco椰果品牌，有利于肯定了越南农产品在国际市场上的地位。

槟椥省郁郁葱葱的椰子园为 Vinacoco 提供优质原料。图/Vinacoco资料

椰果处理过程严格确保卫生安全。本报记者 通海 摄

为了满足大规模生产需求并确保高质量，Vinacoco投入了包括欧洲进口设备和自主研发设备在内的标准化机械系统，生产流程包含经过严格控制的 17 道封闭工序，以生产出具有天然风味的椰果，符合食品卫生安全标准，并获得了FSSC 22000、清真等多项权威认证。



公司还不断扩大生产规模，加强产品研发，以满足当前市场需求，并为未来消费趋势做好准备。

Vinacoco 是越南最大的椰果生产厂，年产量高达 1.5 万吨。本报记者 通海 摄

目前，Vinacoco是越南最大的椰果生产厂，年产量高达 1.5 万吨。值得一提的是，Vinacoco成为了目前唯一能提供 0303厘米和 0404厘米特殊规格椰果的生产商，满足饮料行业的多元化需求。

Vinacoco椰果不仅可作为天然甜点食用，也可与新鲜水果、无糖酸奶或纯果汁搭配，有助于补充维生素，均衡营养，提供天然纤维，清凉解暑，促进消化。



Vinacoco椰果畅销日本、韩国、欧洲等多个国家。本报记者 通海 摄