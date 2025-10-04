Sokfarm：“幸福农业”的故事

04/10/2025

在越南农业强劲转型的当下，Sokfarm 如同一则现代童话脱颖而出。它不仅是一家企业，更是坚韧、创新和深爱本土价值的象征，承载着打造“幸福农业”的使命，致力于将越南精华推向世界。

Sokfarm的故事始于一个朴实的忧思。亲见家乡茶荣农村的现实情况后，食品科学与工程硕士石氏查尔诗与电气工程硕士范廷义夫妇毅然决定离开繁华的胡志明市，返回家乡创业，希望能帮助父母和当地的高棉族农民。为了独辟蹊径，石女士选择重拾一项几近失传的本地传统技艺——高棉族的椰花采蜜工艺。然而，这一想法起初遭到许多当地人质疑，甚至反对，因为“自古以来，椰农都为了采果，从未有人采蜜”。



当时，她说服父亲借给她20棵椰树进行采蜜研究。凭借专业知识优势，她查阅了大量文献资料研究椰花蜜，但六个月后仍未采得一滴蜜，邻里笑称，她爸疯了，供她上学回来瞎折腾。

此后，父女二人通过视频学习国外农民如何按摩椰树取蜜，花费一年时间才逐步完善其技术。怀着一定要帮助父母和乡亲的信念，她最终克服了创业初期的偏见与困难。



2019年9月，茶荣农场有限公司携Sokfarm品牌正式成立。“Sokfarm”这个名字不仅仅是一个商标，更是一个充满意义的宣言。“Sok”在高棉语中意为“幸福”，因此Sokfarm寓意为“幸福农业”。

Sokfarm以独特的生产流程为傲，融合传统技艺与现代技术。椰花蜜通过高棉族传统的手工按摩法采集，再经55度低温真空浓缩工艺加工，完整保留天然风味与营养成分。

所有产品均为纯天然，无添加糖、无防腐剂、无任何食品添加剂。 目前，Sokfarm产品系列丰富多样，包括：有机浓缩椰花蜜、有机椰花糖、有机椰花蜜醋、椰花蜜饮料、可可粒与椰花蜜、椰花蜜苹果醋、椰花蜜酱油等。



2023年，联合国粮农组织将椰花糖誉为世界上最可持续发展的甜味剂，肯定其对改善农民生计、应对气候变化与可持续消费趋势的价值，这也成为Sokfarm产品的在市场上的核心竞争优势。



短短几年，Sokfarm已迅速征服许多严格国际市场，其产品已销往日本、荷兰、德国、美国、加拿大、黎巴嫩及柬埔寨。值得一提的是，2024年12月初，近一吨Sokfarm有机椰花糖出口美国，用于健康零食的生产。2024年9月，首批椰花蜜已通过正贸渠道出口加拿大。

为了提升品牌知名度和扩大全球合作伙伴网络，Sokfarm积极参加大型国际贸易活动，连续两年参展德国国际有机食品博览会，并计划参与2025年泰国亚洲国际食品展览会。



这些战略举措不仅开拓了市场，也彰显Sokfarm作为越南农业品牌大使的地位。Sokfarm年营收突破300亿越盾，立志成为越南椰花蜜生产领域的领军企业，并跻身全球前五大生产商。



Sokfarm的不懈努力赢得了诸多权威奖项与认证。2023年，椰花蜜、椰花糖、椰花蜜醋三款主力产品荣获被誉为全球美食界“奥斯卡”的英国超级美味大奖。同年，椰花蜜与椰花糖还获得国家级“一乡一品”（OCOP）五星产品认证。







文/越南画报 草薇 图/Sokfarm 译/嘉兴





