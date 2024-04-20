Simexco Daklak烙印

20/04/2024

Simexco—越南一流咖啡品牌。本报记者 清和 & 郑部 摄

得乐久二进出口一成员责任有限公司（Simexco Daklak）是得乐省的国有独资企业。由于及时把握世界咖啡市场趋势，早日建设长远战略，逐步征服、扩大和维持咖啡出口市场。截至目前，该公司已扩展到全球100多个国家和地区，包括美、日、韩、意、英、荷兰和中国等潜力巨大的市场。

Simexco Daklak 的优势不仅在于西原的丰富咖啡原料资源，而且在于运用现代化生产加工技术的深化投资战略，同时与拥有近5万公顷种植地的4万多农户建立生产链，以便产出高质量罗布斯塔咖啡和精品咖啡。



Simexco Daklak与4万多农户建立了生产链，创造可持续、稳定的原料。本报记者 清和 摄 & 资料



以上述战略，Simexco Daklak引导农民改变耕作、加工思维，应用科技，承诺包销农民的全部咖啡，参加越南和世界咖啡比赛，争取收益最大化。

从1993年到2023年，Simexco Daklak取得了令人瞩目的成果：与4万多农户建立了生产链，出口市场扩展到全球100多个国家和地区，总营业额达83万亿越盾，出口额达39亿美元，咖啡出口量超过220万吨，为国家预算贡献5700亿盾。

值得注意的是，进口商对进口咖啡的要求越来越严格，特别是欧洲规定在咖啡生产中禁止砍伐森林和使用童工，Simexco Daklak对此已胸有成竹，早就说不。在数字化转型、绿色转型、逐步减少温室气体排放量的基础上推动可持续发展，改善民生，同时保护环境。截至目前，该公司已重新种植 350万株树苗，种植280万棵遮荫树，在咖啡园间种树林，以减少温室气体排放，实现绿化面积7500公顷。

为了提高产能和产品质量，满足进口商日益严格的要求，该公司在得乐、平阳等省建立了一个仓库和3个加工厂，占地总面积近8万平米，日产数百吨。



凭借运用现代化生产加工技术的深化投资战略，Simexco Daklak产出高质量产品。本报记者 清和 摄

从1993年成立至今，Simexco Daklak取得了巨大成就：营业额达83万亿越盾，出口额达39亿美元，咖啡出口量达220万吨，为国家预算贡献5700亿越盾。

2022年-2023年，疫后经济和生产受到种种困难，世界经济激烈动荡，但Simexco Daklak咖啡出口量达105667吨，金额达2.27亿美元，仍是咖啡出口量领先全省的企业。



Simexco Daklak以高质量产品和素享声誉，受到伙伴的信任。本报记者 清和 摄

从2023年1月1日起，得乐省邦美蜀市正式享受西原地区中心都市的特殊机制，包含推动咖啡业发展的政策，以尽快使邦美蜀市成为世界咖啡城。

在2023年第八届邦美蜀咖啡节发表讲话时，Simexco Daklak公司总经理黎德辉表示：“相信不久的将来，世界一提到罗布斯塔咖啡，就会想到越南，想到世界咖啡城邦美蜀，就像一提到葡萄酒，将会想起法国波尔多，提到电影，就会想起美国好莱坞那样”。

文/越南画报 清和 图/清和 郑部 资料 译/何芳