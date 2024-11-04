Red Pine的百香果产业

04/11/2024

Red Pine的优质百香果苗木生产中心位于嘉莱省朱布县依方乡。本报记者 清和 摄

Red Pine国际股份公司是一家优质苗木生产领域的先锋企业，服务于具有出口潜力的西原市场。





Red Pine国际股份公司是一家优质苗木生产领域的先锋企业，服务于具有出口潜力的西原市场。本报 记者 清和 摄

目前，越南跻身世界十大百香果出口国之列，仅次于巴西、秘鲁和厄瓜多尔，主要出口市场为欧盟、日本、韩国、中国和澳大利亚。

Red Pine国际股份公司是一家优质苗木生产领域的先锋企业，服务于具有出口潜力的西原市场。

嘉莱省气候温和、土地广阔肥沃，适合种植百香果。因此，在该省至2025年发展规划和2030年愿景中，预计果树种植面积从现今的2.15万公顷分别增至5.5万公顷和10万公顷，主要种植百香果、香蕉、牛油果和榴莲等四种拳头出口产品。其中，百香果种植面积约占2万公顷，为全国之最。

然而，随着百香果产业的强劲发展，来源不明、品质差劣的苗木充斥市场，影响到产品的质量，危及百香果的出口。

Red Pine的苗木生产区设置现代设备，生产规程保证了较高的技术因素。本报记者 清和 摄

Red Pine公司建立总面积为12万平方米的优质苗木中心，年产量2500万棵。本报记者 清和 摄

当今，Red Pine是嘉莱省优质紫百香果苗木最大供应商。这品种是进口商最看好的。

公司从台湾进口的苗木，应用现代技术，在温室以分株、嫁接等方法培育优质新品种，因此苗木壮健、抗病力强、成活率高，生长快，适合越南气候条件，获得越南农业与农村发展部植物保护局颁发许可证。

除了提供优质苗木，公司还与各地联合指导果农按照VietGAP、GlobalGAP标准种植，以降低成本，满足国内外市场的需求。

嘉莱省朱布县农业厅厅长阮隆庆先生评价Red Pine公司的贡献时表示：“作为高科技企业，Red Pine公司不仅创造稳定和优质百香果品种，而且又为本地居民创造了就业机会，高峰时期雇用300多人，既可提高当地农业产值，又能改变居民的生产思维”。

谈到未来的发展方向，Red Pine公司技术干部王仲坚分享，除了百香果，公司将研发其他具有出口潜力的水果品种苗木，以满足西原地区居民日益增长的生产需求。

凭借正确的投资和合理的方向，Red Pine希望成为嘉莱省、西原地区乃至全国优质苗木的可靠供应商，为提高拳头出口品种的经济价值、改善居民的生计做出贡献。