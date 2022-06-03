RCEP为东盟出口增长注入新动力

《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）于2022年初正式生效，致力于促进越南与中国、日本、澳大利亚、新西兰和韩国等5个东盟伙伴国家的贸易和投资领域；有望成为越南经济和企业疫后复苏的新动力。

RCEP是全球最大自由贸易区，其市场占全球人口的近30%，即约22亿人，占全球GDP的近30%（约合26.2万亿美元）。 RCEP被期望将推动地区贸易和投资，地区乃至全球经济一体化进程。RCEP有望为东盟国家特别是越南创造一个稳定和长期的出口市场。

RCEP成员国包括东盟十国和中国、日本、澳大利亚、新西兰和韩国等5个国家。谈判历经8年，于2020年11月15日签署，经过各方共同努力，于2022年1月1日起正式生效。

RCEP历经长达8年、31轮谈判，15次贸易谈判委员会会议、19次领导人会议终于宣告诞生、正式启航。RCEP不仅是自贸协定，而是一个全面协定，涉及货物贸易、服务贸易和电子贸易等三个领域。RCEP文件共有20 章、4 个部分的承诺表共56个附件组成，共计超过1.4万页，内容和语言繁多。

政府总理范明政走访胡志明灵中加工区越南日星電気株式会社。越通社记者 成中 摄

自生效之日起20年内，成员国之间至少92%的贸易货物将取消关税，将建立电子商务、商业和知识产权的规则。RCEP通过允许商家向任何协议签署方出口商品而无需满足个别国家的特定要求，从而为商家节省成本和时间。

关于经济方面，RCEP协议生效后，该协议将有助于优化本地区资源配置，促进贸易便利化和投资自由化 ，提高经济一体化水平，RCEP还促进经济复苏以及该地区的长期繁荣。RCEP 将创造一个庞大的市场，消费者约占世界人口的30%，到2030 年每年将为全球收入贡献2090 亿美元，为世界贸易贡献5000 亿美元。

RCEP现有15个成员国，贸易总额均占全球总量约30%。越南是一个有吸引力的投资目的地。加速吸引 RCEP 成员国投资的机会将更大，尤其是在越南“先发制人”建立许多超越性机制和政策来赶上投资资本转移的情况下。 此外，RCEP的实施还为该地区在贸易、投资、知识产权、电子商务政策等方面建立了具有约束力的法律框架，为该地区营造了公平的竞争环境。由于RCEP区域内原产地规则的统一，越南的出口可以提高满足享受优惠关税条件的能力，从而增加该地区的出口，尤其是日本、韩国、澳大利亚、新西兰等市场。

据美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。

据美国彼得森国际经济研究所测算，到2030年，RCEP有望带动成员国出口净增加5190亿美元，国民收入净增加1860亿美元。