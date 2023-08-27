Pro G Academy—培育越南舞者之摇篮

27/08/2023

Pro G Academy艺术体育中心一向是儿童体育舞和嘻哈舞的培训基地，以满足他们的爱好，并在国内和国际比赛中赢得许多奖牌。

成立于2013年9月的Pro Dance初期只是一个针对五至十五岁儿童进行嘻哈和体育舞蹈培训的小型中心。当Pro Dance 中心的人才在电视节目逐渐崭露头角时，成功随之而来，如《越南达人秀》的登军、宝玉、嘉玲、嘉宝，《儿童舞步》的燕儿，《小天才》的嘉如，或者荣登国际舞台的小舞者英德、嘉如、嘉玲、嘉宝、舒琪、俊玲、大义等。2016 年 Pro Dance 改名为Pro G Academy中心，成为越南年轻舞蹈人才一流培训中心之一。

迄今，Pro G Academy艺术体育中心分为两类：一类设在社区，供主要是成年人锻炼身体；另一类培养专业年轻人才参加国内外比赛，分位4级，从基础到专业。基础班的培训时间大约3个月, 每周两到三次。通过考试，逐步升级，最后一级考试合格出师，培训全程约需4至5年。

Pro G Academy中心共同创始人、体育舞蹈大师琼庄表示，如今舞蹈艺术已被列入国家正式比赛项目。因此，Pro G Academy是儿童舞者的培育园地，等到符合参赛年龄，各有关部门将从中选拔参赛人才。

“我希望越南舞蹈人才达到国际水平，也希望邀请外国专业舞蹈家来越授课，让越来越多的越南舞者在国际赛舞台上得到认可”， 琼庄分享道。

截至目前，Pro G Academy培训的舞者已在越南运动大会、全国体育舞蹈公开赛、东南亚运动会等国内外比赛获得许多奖项和金牌。