Oxalis Adventure——让世界探寻越南神秘奇观的品牌

08/11/2025

隐身于被联合国教科文组织列为世界自然遗产的风芽-格邦原始森林之中，Oxalis Adventure做出了不可思议的事：将原始之地变为全球游客的梦想目的地，人们可以触摸到地球上最原始的奇观，尤其是世界最大天然洞穴——韩松洞。

Oxalis Adventure 是韩松洞探险之旅的独家运营单位。



作为韩松洞探险之旅的独家运营单位，Oxalis Adventure 并非只是开发旅游线路，而是带领游客踏上一段改变人类与自然关系的心灵之旅。为期6天的行程，是公司探险体系中难度最高的线路，每年仅限1000名游客，以确保“零环境影响”。尽管每人的费用高达7500万越南盾（约2800美元），行程依然预约爆满，已排至2027年。



Oxalis Adventure 在燕子洞内为游客布置露营地。

Oxalis Adventure 的与众不同之处不仅在于壮阔的大自然探险体验，更在于其可持续旅游的理念。公司严格奉行“无痕迹”原则：不修建固定设施，所有携入森林的物资均须带出；每个落脚点均设有堆肥式卫生间以保护水源。每年雨季期间，洞穴系统都会暂停开放，让生态系统得以休养生息。



从一家广治省的小公司起步，Oxalis Adventure 现已成为集探险、保护与社区发展于一体的典范。公司95%的员工来自当地居民，其中不少人曾是伐木者，如今化身为专业导游和森林守护者。公司创始人兼总经理阮州亚表示：“当人们有了稳定收入，他们就不需要再依靠砍伐森林谋生了”。



Oxalis Adventure 还开发了沿山坡分布的度假村和生态农场网络，如斋立农庄和秀兰小屋。

阮先生指出，Oxalis Adventure 始终坚守三项核心原则：安全、保护与社区。安全是所有探险之旅的首要前提；保护是贯穿一切活动的主线；而当地社区的参与则是实现可持续发展的基石。正是这一理念，让Oxalis Adventure既引领游客进入壮丽洞穴，又开创了一种负责任的旅游模式，以其原始之美和人文精神向世界展示了越南的形象。