NAVICO –世界第二大查鱼出口公司

17/02/2024

在安江省龙川县美泰乡的NAVICO养殖区全景。本报记者 庆龙 摄

NAVICO是具有从育苗、养殖到生产和加工封闭生产链的海产企业之一，满足亚洲、欧洲和澳洲等100个国家进口商的严格需求。

NAVICO现是世界第二大查鱼生产与出口企业，养殖面积达250公顷（每年供应原料鱼12万吨），2018年投资扩大的高科技养殖区600公顷（每年供应原料鱼25万吨）。

NAVICO饲料厂设计年产量达80万吨，可满足公司养殖区的所有需求。本报记者 庆龙 摄

NAVICO的查鱼产品。本报记者 庆龙 摄

NAVICO现有4家水产加工厂，包括南越冷冻厂（DL152）、太平洋冷冻厂（DL384）、印度洋冷冻厂（DL18）、大西洋冷冻厂（DL408），每日加工总能为1200吨，达到ISO、 Global GAP、HACCP、IFS、BRC、GMP 和HALAL质量标准。

NAVICO具有能生产鱼苗140亿尾的2万对成熟亲鱼。凭借挪威的基因选育技术，公司培育的鱼苗生存能力稳定。目前，NAVICO在安江省周富县平富乡拥有平富高科技养殖面积150公顷，饲料厂设计年产量达80万吨，可满足公司养殖区的所有需求。

2023年4月，该公司与韩国Amicogen Inc公司在芹苴市妥诺工业区联合开设占地9600平方米的Aminavico自动化生物技术厂，应用韩国工艺用鱼皮制造胶原蛋白和明胶，成为越南两家胶原蛋白生产厂之一，标志着越南企业将查鱼副产品加工成百万美元出口品的成果。



NAVICO总经理尹泰先生透露，2000年，查鱼皮每公斤售价大约只有3000 越盾，现在制成胶原蛋白和明胶在韩国销售折合每公斤鱼皮价为 300 万越盾左右，比原价高出千倍。

以鱼皮日产能450吨计算，加工厂能够供应大量鱼皮原料。 从鱼皮生产胶原蛋白和明胶项目是NAVICO大规模封闭生产链环节之一，也是向高科技增值产品转型的战略项目。NAVICO的新走向完全符合政府科技发展战略，助力改善民众生活质量，促进经济增长。



从鱼皮生产胶原蛋白和明胶项目是NAVICO大规模封闭生产链环节之一。本报记者 庆龙 摄

NAVICO前身是南越责任有限公司，从事工业与民用建筑行业。发现越南水产的潜力，2000年，尹总大胆投资，扩大到水产领域。南越冷冻厂成立标志着NAVICO正式进入市场。南越公司于2006年进行股份化，并于2007年在胡志明市证券交易所（HoSE）挂牌上市。

NAVICO的营业初心在于助力促进经济发展，改善渔民生活，为国内外消费者供应保健安全食品。



如今，成立20多年后，作为全球第二大查鱼出口企业，NAVICO不断努力研发更多的安全绿色食品，期望不久将来适应循环型生产方式。

文/越南画报 草薇 图/庆龙 译/何芳