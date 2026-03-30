King Coffee 致力于构建全球咖啡生态系统

30/03/2026

2026年3月26日，由 TNI King Coffee 公司发起并主办的 2026年国际咖啡会议在河内举行，来自 19 个驻越外交代表团的代表前来出席。



本次会议的亮点是签署了成立“全球咖啡联盟”(Global Coffee Alliance - GCA) 的协议。这开启了一个跨国连接的空间，旨在实现越南及世界咖啡产业的可持续发展与繁荣。

在会议上，巴勒斯坦驻越南大使萨迪·萨拉马（Saadi Salama）先生评价道，2026年国际咖啡会议已超出了单纯的商业活动范畴。据萨拉马先生表示，咖啡不仅是一种经济产品，更具有文化价值，是连接外交、促进各国全球合作的桥梁。



TNI King Coffee 创始人兼总经理黎黄叶草（Le Hoang Diep Thao）女士强调了各国在咖啡生产与分销领域团结协作的紧迫性。在全球深度整合的背景下，成立“全球咖啡联盟”（GCA）将有助于加强合作、共享资源，并推动咖啡产业的可持续发展。

当前，全球咖啡产业正面临气候变化、市场波动以及供应链透明化严苛要求等前所未有的挑战。在此背景下，没有任何一个国家或企业能够独善其身。“全球咖啡联盟”的诞生，旨在打造一个共同合作的平台，致力于保护自然生态系统，连接全球约1.25亿“咖啡公民”（Coffee Citizens），并构建一个可持续发展的未来，确保没有任何一名咖啡农会被时代遗忘。

黎黄叶草女士分享道，她希望越南及其他咖啡生产国不仅停留在原材料供应商的角色，而是逐步深耕加工价值链，提高附加值，并在全球市场上确立国家品牌地位。

至2040年展望，全球咖啡联盟的目标是构建一个“净零排放、包容性强且由技术驱动” 全球咖啡生态系统。希望越南及其他咖啡生产国不仅是全球的“原材料仓库”，更要崛起并主导深加工价值链，在全球版图上牢固树立各自的国家品牌地位。

为了实现这一宏大愿景，全球咖啡联盟将集中一切资源，围绕五大核心战略支柱开展行动，即生态、生计、技术、知识与文化。

作为全球第二大咖啡出口国及罗布斯塔（Robusta）咖啡的领军者，“全球咖啡联盟”在河内的正式亮相被视为越南的一项重大战略举措。这不仅彰显了越南在深度连接全球价值链中的主动地位，更有助于重塑世界咖啡产业的未来。

黎黄叶草女士分享 King Coffee AI 培训生态系统。

在讨论环节，国内外咖啡行业的顶尖专家进行了积极的交流，并为未来咖啡产业的可持续发展提供了战略性见解。原越南咖啡可可协会（VICOFA）主席梁文自先生分享了对全球市场局势的评估以及咖啡生产国面临的挑战。原林同省人民委员会副主席、农学博士范斯（Pham S）先生提出了应对气候变化的实用解决方案，旨在推动咖啡产业走向2050年可持续发展目标。

会议还讨论并分享了“至2040年全球咖啡联盟战略愿景”，目标是构建一个由技术驱动、以人为本、与自然和谐共生的全球咖啡生态系统。在这一发展蓝图中，“净零排放”（Net-Zero）被确定为长期发展方向，并作为整个发展路径的指引方针。（完）



