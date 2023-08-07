KB EcoLife丝瓜络制品走出国门

07/08/2023

KB EcoLife公司以传统手工方法将丝瓜络制成沐浴片、洗碗布、搓澡巾、鞋垫等便利品出口许多国家，如美国、韩国、日本、荷兰等。

KB EcoLife 创始人谢贵尊（左）与同事研讨制品。

为了说服农民扩大丝瓜种植面积，他付出了很大的努力，争取他们的信任。开厂的头三年，公司与农民合作种植90公顷丝瓜，奠定了生产基础。

可是，这家年轻公司所走的道路并没有铺着玫瑰花。2020年，新冠疫情肆虐，横扫丝瓜种植基地。正是瓜熟季节，无法收获，无法出口，但公司保持诚信，为农民补偿损失。 直到疫情结束，美、日、韩等国客户前来工厂参观，对心灵手巧的越南农民制成的丝瓜络天然产品很感兴趣。

2021年，KB EcoLife出口美国的第一笔订单20万丝瓜络沐浴片深受客户青睐，助力公司走得更远。从此，公司发展了20多种产品，主要分为三大类：厨房丝瓜络、浴室丝瓜络和个人用丝瓜络。目前，每月出口韩国3万件，日本和欧洲2万到5万件。

怀着将北宁丝瓜络制品销往世界各地，让人人都能用上这种天然产品的梦想，谢贵尊透露，公司希望未来5年，丝瓜田遍及全国，尤其是开发儿童用丝瓜络产品，帮助他们培养独立生活能力和保护绿色环境的意识，让他们更加热爱祖国。

文/越南画报 碧云 图/清江 译/武蓉