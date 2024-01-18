HONECO越南蜂蜜远销世界

1993年，生物学教师黎氏娥嫁到永福省享禄村三代从事蜂业的夫家，很快融入夫家的事业，同时参与永福蜂业合作社研发制品。 蜜蜂一年四季盯着花香迁移，所以养蜂人变成了“游牧民”，跟随蜜蜂一起走遍山林平原，非常艰苦。黎女士借助其生物学知识，着重以蜂蜜为主料，掺入生姜、百香果、金橘等配料，制成具有药用价值的产品，希望蜂蜜在生活中能够得到很好的应用。10 年时间，她与家人推动了永福蜜蜂合作社的强劲发展。然而，她一直耿耿于怀的心结就是如何让越南蜂蜜发展得更好，如何让养蜂人的生活得到改善。



2002年，三岛蜂业股份公司在永福省成立，从此养蜂人能够靠业为生。HONECO培育了1000个蜂群，在全国拥有50个养蜂场，给数千农户培训 养蜂技术。2010年，公司按照GMT国际标准和FSCC 22000标准建立了一家蜂蜜制品厂。这是越南蜂蜜产能最大的厂家，月产500吨。HONECO还按照国际标准建立了首个蜂蜜质量检测实验室，蜂蜜的药用产品丰富化，获得了美国FDA认证。

目前，HONECO拥有近50款高科技蜂蜜制品，如：Tacumin、姜黄（curcumin）蜂蜜、三岛金橘蜂蜜、百香果蜂蜜、香茅姜金橘蜂蜜、蜂王浆等，出口欧盟、美国、韩国、日本、瑞士、新加坡等市场。

越南蜂蜜远销世界既是HONECO蜂蜜的出口目的，也是公司前行的动力。HONECO总经理黎氏娥介绍，她研发的第一款产品是百香果蜂蜜。儿子三岁时经常咳嗽，她把蜂蜜加水，孩子不肯喝，她加入百香果汁，孩子就喜欢喝了。从那时起，她悟出一个道理：纯粹的蜂蜜效果有限，必须加入天然配料或草药才能吸引人们的味蕾。百香果蜂蜜是当时母爱产生的制品，直到现在依然是公司的拳头产品，出口到新加坡，在好玛特连锁超市广泛分销。

另一个感人的故事就是有一位客户在治疗胃癌期间，订购姜黄蜂蜜，以改善体质。使用黎女士特制的姜黄蜂蜜后，他的健康状况明显改善。自此，HONECO发展Tacumin蜂蜜系列产品，助力病者恢复健康。这系列产品被永福省列入“越南创新黄皮书”，现在已大量生产，出口韩国和迪拜。

仅就原生蜂蜜而言，HONECO每年向韩国和德国出口60吨，美国80吨，瑞士、迪拜、日本也下了不少订单。 HONECO已成为世界上出口蜂蜜最多的越南公司，是越南高端蜂蜜产品的标志。

文/越南画报 图/越强 资料 译/武蓉