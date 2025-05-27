Hanuti——国际标准的本土营养种子

27/05/2025

作为将符合国际有机标准的本土营养种子产品率先推向市场的先驱，营养种子世界股份公司（Hanuti）致力于成为连接越南有机农业生态系统的中心。秉持可持续发展、与自然和谐共生的理念，HANUTI希望为消费者带来健康与幸福，并成为有机食品领域中值得信赖的象征。

从“石中珍珠”的故事说起…

在高平省河广县六区的石灰岩山谷中，在崎岖不平的猫耳石田上，微小的本土豆类种子依偎着夜露，在岩石旁生长。尽管渺小却饱满结实，宛如“石中珍珠”。Hanuti股份公司经理赖玉清先生称，这些“珍珠”不仅营养丰富，更能滋养心灵，因为每一粒种子都是本土价值、自然精华和种植者爱心的结晶。

Hanuti的运营模式覆盖生产、加工、分销等各环节，提供豆类、花生以及特产水果等常见农产品，产品均按照可持续、环保的流程生产，确保质量和卫生安全。

…到成为有机农业生态系统连接中心的愿望

为了满足消费者需求并进入权威销售渠道，Hanuti以建设符合国际有机认证标准的种植基地为目标。因此，发展可持续的有机原料区是公司战略的首要任务。

据Hanuti联合创始人兼业务主管范氏碧水女士介绍，为了发展原料区，公司对北部山区各省进行了实地考察，并与少数民族农户建立合作关系。这些农户拥有传统耕作经验，最大限度地减少了农药和化肥的使用，同时其耕地少受空气和水源污染的影响。

为了建立与农民的信任，Hanuti采取了扶持政策，如提供部分种子、转让技术，并承诺包销全部产品。公司主动签订三方合同，参与方包括Hanuti、农民及当地乡政府。公司执行“最底收购价”政策，即使市场价格下跌，仍按最低价收购；若市场价格上涨，则按市场价收购，保障农民利益。

通过这一政策，Hanuti已在全国范围内建立了多个稳定原料区，包括：高平省的本土有机营养种子原料区、广宁省和太平省的桑葚原料区、北干省的梅子原料区、山罗省的李子原料区以及河南省人面子原料区。这些原料区均已获得美国、欧盟、日本等权威国际有机认证。

因此，Hanuti的“营养种子”品牌是具有独特风味的本土农产品与国际有机标准的完美结合，其产品包括水果糖浆和由花生、大豆、黑豆、绿豆、糯玉米、白芝麻、黑芝麻等烘焙而成的谷物粉。

凭借对本土食品不可替代价值的坚定信念，Hanuti不懈努力，以最高农业标准提升越南农产品品质，助力其远销国际市场。

文/越南画报 草薇 图/Hanuti 译/嘉兴