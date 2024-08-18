GC Food冲破全球动荡风暴，拓展产品出口

18/08/2024

Viet Farm生产流程保证消毒无菌。本报记者 通海 摄

2015年，GC Food在号称全国芦荟之都的宁顺省下属成海工业区建立芦荟生产厂，占地2公顷多，配备国际标准现代化生产线，应用速冻技术（IQF），使GC Food芦荟产品价值在越南和东南亚市场名列前茅。

在宁顺省成海工业区的越南最大芦荟厂Viet Farm。图/GC Food资料

宁顺省的GC Food芦荟原料种植区。本报记者 通海 摄

GC Food旗下现有4家成员公司，总部设在胡志明市平盛郡，加工厂设在宁顺省和同奈省。其中，宁顺省的芦荟加工厂是越南最大、最现代的，每年使用原料3.5万吨、相当1.5吨成品。

Viet Farm芦荟加工工序。本报记者 通海 摄

GC Food产品遍布日本、韩国以及东欧、中东、东南亚等20多个市场，颇具竞争力。在国内，也是众多专门生产酸奶、软饮料企业以及饭店、咖啡店的首选。

GC Food在同奈省掌鹏县胡奈工业区建设越南最大的椰子冻厂，占地11000平方米，年产量超过2万吨。

Viet Farm生产流程保证消毒无菌。本报记者 通海 摄

从2022年至2024年，世界局势变得更加复杂，难以预测。GC Food 董事长阮文次透露：“目前，中东客户的订单迟迟不来，俄罗斯和乌克兰冲突导致市场萎缩，我们的产品出口量虽然有所增长，但不及预期。我们正在寻找新市场，首先针对东南亚地区，印尼、马来西亚、泰国已经下单。随后我们看好东亚和中国市场。2024年，我们参加了上海西雅国际食品和饮料展览会SIAL，初步反馈乐观” 。

GC Food力争2024年营业额达到5730亿越盾，未来5年复合年增长率超过30%。

文图/越南画报 通海 译/芳草