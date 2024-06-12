Doveco（嘉莱）——西原地区领先的农产品加工出口企业

12/06/2024

Doveco是越南农产品加工和出口方面的领先企业，在嘉莱省建有越南最大规模、最现代化的加工厂。Doveco的目标是扩大销售市场，提高出口金额，同时为参与加工厂生产和供应产品链的西原数万农民创造就业。

西原是农业经济发展潜力巨大的地区，尤其是出口果蔬。中央政府也确定这是促进发展投资的重点区域，以稳定和改善民生，尤其是少数民族的。

因此，近年来，中央和地方政府加大了投资力度，支持农民改变经济模式，将饲养业和种植业从零散小型模式发展为大型庄园，饲养种植高经济价值的动植物供应外销。同时，号召许多有潜力的企业到嘉莱研究投资，共同发展。

在西原地区，Doveco Gia Lai拥有数百公顷的高品质百香果种植园，以满足加工出口的需求。

2018年，作为越南领先的农产品加工和出口企业，同交出口食品股份公司（Doveco）抓住机遇，迅速在嘉莱省芒杨县工业区兴建了越南最大的现代化农产品加工中心， 面积近6公顷。

该项目设有三个加工厂，配置意大利，德国和日本制造的现代化设备和技术，包括果泥厂、冷冻果蔬厂和罐头果蔬厂，年产量都是1万吨。

投产后，中心每天可加工约300吨百香果，500吨菠萝，200吨芒果，还可以加工数百吨香蕉、牛油果、火龙果、甜玉米、秋葵、红薯等。值得一提的是2021年，尽管新冠疫情造成经济的严重困难，中心仍然出产超过32800吨的果蔬产品，创汇6895万美元。

为了确保稳定的原料来源，为农民创造就业机会，Doveco很早就注重原料基地的可持续发展。

本着确保协调各方利益的方针，尤其是劳动者的利益，Doveco与500多户农家签订了合作合同，在近4000公顷土地上种植百香果、菠萝、香蕉、黄豆、八渡笋等农作物，主要分布在嘉莱省的富善、公则若、亚巴、得婆、亚格来、得都阿、芒杨、克邦等县和安溪镇，以及崑嵩、得乐、得农、林同等省。

Doveco向农民提供种子、化肥和技术，让农民可放心生产。同时，引导农民严格遵守食品卫生安全规程，以保证产品从生产到加工、出口都符合标准。如果遇到风险和自然灾害，Doveco给予扶助和包销产品。

除了与农民合作，Doveco还建立了自己的原料基地，主动服务于加工和出口。Doveco在亚格来县租了250公顷的土地种植百香果，在得都阿县、富善县和亚巴县种植黄豆，在亚巴县种植菠萝，在芒杨县和波来古市安富乡种植甜玉米和菠菜。

Doveco Gia Lai的所有产品都可溯源，验证产品信息。

凭借丰富的原料和庞大的生产能力，Doveco的产品已出口到50个国家，主要是日本（10%）、美国（13%）、以色列（27%）、欧盟（33%）等市场。主打出口产品有：冷冻菠萝14.6%、菠萝罐头13.8%、浓缩菠萝汁25%、浓缩百香果汁24%、冷冻荔枝8.5%、冷冻梅3.8%、菠菜3.1%、其他7.2%。在国内市场，Doveco的产品已在大小超市连锁店亮相，占据了很大的市场份额。

目前，Doveco在嘉莱、崑嵩、多乐、得农、林同等省拥有超过1.3万公顷的原料基地，年收入约2万亿越盾，出口金额8000-9000万美元，为数以万计的农民和成千名工人提供了就业。