Doseba Tua Sinay怀着一颗爱心关爱着越南儿童

02/03/2025

Doseba Tua Sinay先生自2021年起担任世界宣明会（WVI）驻越南代表处首席代表。他带领团队为越南儿童和最脆弱群体的生活改善做出了巨大贡献。

世界宣明会（WVI）驻越南代表处首席代表Doseba Tua Sinay先生平易近人，深受大家喜爱。



2024年是世界宣明会在越南取得显著成绩的一年。基于Doseba Tua Sinay先生的努力下，该组织在越南开展了众多项目，重点关注改善儿童，尤其是贫困地区儿童的生活质量。特别，Doseba Tua Sinay先生曾前往越南多地农村地区，亲眼目睹了当地居民和儿童的困难。在台风“魔蝎”袭击后，他亲自前往奠边、安沛、海防、清化等受灾地区，为灾民提供帮助。曾经走过的地方，孩子们天真的笑容让他深受感动。



世界宣明会与德国救助联盟合作展开了“增强奠边省少数民族抵御自然灾害能力”项目，注重贫困家庭、儿童、单亲父母和残疾人等弱势群体，惠及超过66700人，其中包括超过33400名儿童。

Doseba Tua Sinay先生因其真诚之心深受奠边省民众的喜爱。奠边省红十字会副会长崇氏云分享：“我们衷心感谢Doseba Tua Sinay先生和世界宣明会，及时为受三号台风影响的家庭提供了援助，开展了多项救助项目，包括提供现金援助、发放卫生用品、维修水源设施等，受到了当地民众的广泛欢迎”。