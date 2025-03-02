Doseba Tua Sinay怀着一颗爱心关爱着越南儿童
Doseba Tua Sinay先生自2021年起担任世界宣明会（WVI）驻越南代表处首席代表。他带领团队为越南儿童和最脆弱群体的生活改善做出了巨大贡献。
2022年，他因对岘港市经济社会发展和人道主义援助所做的积极贡献而获得表彰。他将所得奖金捐赠给了一个困难家庭，用于修建房屋。世界宣明会所提供的资源和Doseba Tua Sinay先生的爱心为越南数百万儿童带来了健康、快乐和自信，帮助他们更好地应对生活中的挑战。
2024年是世界宣明会在越南取得显著成绩的一年。基于Doseba Tua Sinay先生的努力下，该组织在越南开展了众多项目，重点关注改善儿童，尤其是贫困地区儿童的生活质量。特别，Doseba Tua Sinay先生曾前往越南多地农村地区，亲眼目睹了当地居民和儿童的困难。在台风“魔蝎”袭击后，他亲自前往奠边、安沛、海防、清化等受灾地区，为灾民提供帮助。曾经走过的地方，孩子们天真的笑容让他深受感动。
世界宣明会与德国救助联盟合作展开了“增强奠边省少数民族抵御自然灾害能力”项目，注重贫困家庭、儿童、单亲父母和残疾人等弱势群体，惠及超过66700人，其中包括超过33400名儿童。
Doseba Tua Sinay先生因其真诚之心深受奠边省民众的喜爱。奠边省红十字会副会长崇氏云分享：“我们衷心感谢Doseba Tua Sinay先生和世界宣明会，及时为受三号台风影响的家庭提供了援助，开展了多项救助项目，包括提供现金援助、发放卫生用品、维修水源设施等，受到了当地民众的广泛欢迎”。