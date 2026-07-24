DNA技术：为无名英雄找回姓名

DNA技术：为无名英雄找回姓名

战争结束半个多世纪后，越南科学家在DNA鉴定技术上取得的突破，正帮助确认无名烈士的身份，让许多家庭实现期盼了数十年的“团圆”。

工作人员对样本进行来源确认并建立档案。本报记者 庆龙 摄

 DNA技术的突破

战争虽已远去半个多世纪，但在越南各地，仍有许多英雄烈士未能回到亲人身边。每一具尚未确认身份的遗骸，都是家属记忆中无法弥合的空缺，也是全社会的牵挂。

在国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会为迎接越南伤残军人与烈士纪念日80周年（1947.7.27 - 2027.7.27）而发起的“500个昼夜战役”中，越南科学家们正夜以继日地将科学化作连接过去与现在的桥梁，让那些无名战士在几十年后找回自己的姓名。 

DNA鉴定中心是越南政府交办的烈士身份DNA鉴定工作的核心单位之一。本报记者 庆龙 摄

七月，走进越南科学技术翰林院生物学研究所下属的DNA鉴定中心，我们深切感受到科学家们紧张忙碌的工作氛围。自2019年投入运营以来，DNA鉴定中心一直是越南政府交办的烈士身份DNA鉴定工作的核心单位之一。 

在国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会发起的“500个昼夜战役”中，DNA鉴定中心工作人员紧张忙碌的工作场景。本报记者 庆龙 摄
在接收移交至中心的样本时，工作人员在样本储存室进行信息登记。本报记者 庆龙 摄
 
样本正在进行质量分类。本报记者 庆龙 摄

在实验室里，身穿白色防护服的工作人员在先进设备间默默穿梭。整个空间回荡着的只有分析仪器的运转声，以及为了完成长达数周甚至数月的几十道工序而进行的精准操作声。 

DNA鉴定中心主任陈忠诚表示，由于热带气候条件下的高度腐化，越南烈士遗骸样本被评估为世界上最难分析的组别之一。以往的线粒体DNA或核DNA分析方法在大规模应用以及基因扩增过程中均存在一定局限，难以稳定获得准确结果。 

针对这一难题，越南政府责成越南科学技术翰林院指导生物学研究所DNA鉴定中心，与国际失踪人员委员会（ICMP）合作，研究并优化新的技术流程，包括核DNA提取、新一代基因测序以及单核苷酸多态性（SNP）标记分析。 

工作人员对样本进行来源确认并建立档案。本报记者 庆龙 摄
 
新流程涵盖提取、定量、扩增至DNA测序等多个环节，大大提高了仅从极微量的遗传物质中进行个体识别和与家属样本精准比对的能力，甚至适用于跨越多代的亲属。得益于流程的优化，使用新技术处理样本的DNA提取成功率已从约22%跃升至80%。 

“目前，结合正在国家人口数据库中建立的烈士家属数据库，DNA鉴定中心的DNA分析技术将发挥出更显著的成效。烈士身份的确认工作将以更坚实的科学依据进行得更快、更准，从而早日将准确的姓名还给各位烈士”，陈忠诚主任分享道。 

经过研究，DNA鉴定中心于2025年在高平省茶岭和安江省榕莲两个烈士陵园开展试点，成功确认了两名烈士的身份。这一成果被评选为2025年越南十大突出科技事件之一。

每一场“团圆”的背后

在“500个昼夜战役”中，DNA鉴定中心奉命对6632份烈士遗骸样本进行鉴定，并须在2027年7月前完成。对于这里的科学家们来说，每一项成功的鉴定结果不仅是科学上的成就，更承载着无数家庭数十年来寻找亲人安息之地的希望。

清理样本的钙化部分，以使后续的DNA提取更加容易。本报记者 庆龙 摄
 
在接收样本时，中心工作人员会先进行信息登记、质量分类、来源确认并建立档案，随后才进入处理流程。样本经过清洗、烘干、研磨成粉后，进行DNA提取。接着，必须对DNA进行定量分析，才能进入后续的鉴定工序。

所有操作都必须严格遵守技术和安全标准。由于残留的DNA量极少，加之极易受细菌污染，任何一个微小的失误都可能影响鉴定结果。这要求鉴定员在每一个环节都必须格外谨慎并灵活应对。

提取DNA前，将样本放入机器中研磨成粉末。本报记者 庆龙 摄
 
鉴定员黎蓉表示，新的技术流程非常复杂，要求工作人员具备极高的专业水平，许多关键环节都需要交叉复核，以确保结果的准确性。为了赶上进度，中心的绝大部分工作人员都身兼数职，参与多个不同工序。大部分样本的鉴定难度极大，往往需要反复操作两到三次。 

据陈忠诚主任介绍，如果采用各种优化方案进行了三次尝试后仍未得出结果，工作人员就会转而处理其他样本，以提高整体资源利用效率，确保按期完成数量庞大的鉴定任务。

为了在2027年7月前完成任务，DNA鉴定中心的工作人员正在与时间赛跑，夜以继日地工作。与他们并肩作战的，还有国际专家的支持与协助。

样本质量检测工作。本报记者 庆龙 摄
 
国际失踪人员委员会（ICMP）高级科学顾问托马斯·帕森斯（Thomas Parsons）表示：“在美国政府和国际失踪人员委员会的支持下，DNA鉴定中心的各个实验室付出了巨大努力，并成功掌握了新技术。最令我印象深刻的是越南长期追求目标的坚持、韧性和决心，以及以开放的思维、随时准备迎接科技带来的新机遇的精神”。

对于从事这项默默无闻工作的人们而言，每一份鉴定结果不仅印证了科学的价值，更开启了一场苦等数十载的“团圆”。

“能参与‘500个昼夜战役’，我们都深感自豪。最幸福的事莫过于鉴定结果能帮助英雄烈士们重返家人的怀抱。这也是对为国家和平而牺牲的一代人的感恩与致敬”，黎蓉女士感慨道。 

文/越南画报 银河  图/庆龙


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