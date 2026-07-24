DNA技术：为无名英雄找回姓名

24/07/2026

战争结束半个多世纪后，越南科学家在DNA鉴定技术上取得的突破，正帮助确认无名烈士的身份，让许多家庭实现期盼了数十年的“团圆”。

工作人员对样本进行来源确认并建立档案。本报记者 庆龙 摄

DNA技术的突破

战争虽已远去半个多世纪，但在越南各地，仍有许多英雄烈士未能回到亲人身边。每一具尚未确认身份的遗骸，都是家属记忆中无法弥合的空缺，也是全社会的牵挂。

在国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会为迎接越南伤残军人与烈士纪念日80周年（1947.7.27 - 2027.7.27）而发起的“500个昼夜战役”中，越南科学家们正夜以继日地将科学化作连接过去与现在的桥梁，让那些无名战士在几十年后找回自己的姓名。

DNA鉴定中心是越南政府交办的烈士身份DNA鉴定工作的核心单位之一。本报记者 庆龙 摄

七月，走进越南科学技术翰林院生物学研究所下属的DNA鉴定中心，我们深切感受到科学家们紧张忙碌的工作氛围。自2019年投入运营以来，DNA鉴定中心一直是越南政府交办的烈士身份DNA鉴定工作的核心单位之一。

在国家烈士遗骸寻找、归集和身份确认指导委员会发起的“500个昼夜战役”中，DNA鉴定中心工作人员紧张忙碌的工作场景。本报记者 庆龙 摄

在接收移交至中心的样本时，工作人员在样本储存室进行信息登记。本报记者 庆龙 摄

样本正在进行质量分类。本报记者 庆龙 摄

在实验室里，身穿白色防护服的工作人员在先进设备间默默穿梭。整个空间回荡着的只有分析仪器的运转声，以及为了完成长达数周甚至数月的几十道工序而进行的精准操作声。

DNA鉴定中心主任陈忠诚表示，由于热带气候条件下的高度腐化，越南烈士遗骸样本被评估为世界上最难分析的组别之一。以往的线粒体DNA或核DNA分析方法在大规模应用以及基因扩增过程中均存在一定局限，难以稳定获得准确结果。

针对这一难题，越南政府责成越南科学技术翰林院指导生物学研究所DNA鉴定中心，与国际失踪人员委员会（ICMP）合作，研究并优化新的技术流程，包括核DNA提取、新一代基因测序以及单核苷酸多态性（SNP）标记分析。

工作人员对样本进行来源确认并建立档案。本报记者 庆龙 摄

“目前，结合正在国家人口数据库中建立的烈士家属数据库，DNA鉴定中心的DNA分析技术将发挥出更显著的成效。烈士身份的确认工作将以更坚实的科学依据进行得更快、更准，从而早日将准确的姓名还给各位烈士”，陈忠诚主任分享道。

经过研究，DNA鉴定中心于2025年在高平省茶岭和安江省榕莲两个烈士陵园开展试点，成功确认了两名烈士的身份。这一成果被评选为2025年越南十大突出科技事件之一。

每一场“团圆”的背后

在“500个昼夜战役”中，DNA鉴定中心奉命对6632份烈士遗骸样本进行鉴定，并须在2027年7月前完成。对于这里的科学家们来说，每一项成功的鉴定结果不仅是科学上的成就，更承载着无数家庭数十年来寻找亲人安息之地的希望。

清理样本的钙化部分，以使后续的DNA提取更加容易。本报记者 庆龙 摄

所有操作都必须严格遵守技术和安全标准。由于残留的DNA量极少，加之极易受细菌污染，任何一个微小的失误都可能影响鉴定结果。这要求鉴定员在每一个环节都必须格外谨慎并灵活应对。

提取DNA前，将样本放入机器中研磨成粉末。本报记者 庆龙 摄

据陈忠诚主任介绍，如果采用各种优化方案进行了三次尝试后仍未得出结果，工作人员就会转而处理其他样本，以提高整体资源利用效率，确保按期完成数量庞大的鉴定任务。

为了在2027年7月前完成任务，DNA鉴定中心的工作人员正在与时间赛跑，夜以继日地工作。与他们并肩作战的，还有国际专家的支持与协助。

样本质量检测工作。本报记者 庆龙 摄

对于从事这项默默无闻工作的人们而言，每一份鉴定结果不仅印证了科学的价值，更开启了一场苦等数十载的“团圆”。

“能参与‘500个昼夜战役’，我们都深感自豪。最幸福的事莫过于鉴定结果能帮助英雄烈士们重返家人的怀抱。这也是对为国家和平而牺牲的一代人的感恩与致敬”，黎蓉女士感慨道。

文/越南画报 银河 图/庆龙

