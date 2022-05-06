DH Foods越南调味品扬帆远航

DH Foods 的优势是拥有一支热情满腔的队伍。本报记者 通海 摄

DH Foods创办人的初心是复活这位波兰越侨童年记忆中的调味品。出乎意料，10年后的今天，他居然追求更远大的梦想，就是让DH Foods 调味品亮相在越南乃至世界每个家庭的餐桌上。

DH Foods创始人兼CEO阮忠勇分享了自己生活在国外时对越南调味品的特殊感情：“我很想念越南调味品。每次收到亲朋好友赠送的国产调料粉、鱼露、腌茄等，我都视同至宝。后来有人输入国产调味品来卖，要走几百公里才能买到。不久，各超市开始销售亚洲调味品，主要是日本和泰国货，越南货很少。”



经过30多年在欧洲学习和生活，他知道越南调味品在国外的珍贵度。正是在这段时间里，他产生了一个念头，就是有朝一日天然、洁净、方便的越南调味品会出现在世界各地，让餐桌上的菜肴更加美味。

2010年，他返回祖国，惊喜地看到了国家的变化，看到了现代化文明的越南。可是难免有些遗憾，因为童年记忆中的调味品已经变为“现代”调味品，添加了人造颜料、保鲜剂和香料，失去了天然纯正的味道。

阮先生曾在波兰率先经营方便面，由于多种主观和客观原因，并未取得成功。因此，2010年归国后，虽然当过多年老板，他也放下架子，受雇于一些公司当主管，以便平平静静度过后半生。 然而，树欲静而风不止，在从北至南多次出差各地的过程中，他发现每个地区都有特产的调料，销售市场不大。常言道：真正的爱情不会容易失落。五十开外的他决定重新起航，创立了DH Foods，这份动力正是来自于对调味品的“童年记忆”。



2012年，DH Foods诞生后面临的最大困难是，如何把大多数国人惯用“工业”调味品的状况扭转过来，重新使用天然调味品。阮老始终不渝地坚守经营绿色产品的理念，不用人造保鲜剂、香料、合成颜料。明知这条路荆棘丛生，坎坷不平，但他知难而上，只要成功出产自己喜爱的产品就会心旷神怡，信心百倍，砥砺前行。



正是对产品满怀信心和感情，DH Foods才克服了“产品更新换代”道路上的困难和挑战，站稳市场。

DH Foods的产品已经抢占越南各大超市抢眼的位置，并出口到世界各地，比如日本、韩国、荷兰、澳大利亚、美国、英国、德国和俄罗斯等。尤其是日本和荷兰市场，每年以30-50%的速度增长。2022年2月22日，DH Foods与美国专营越南高级产品进口公司Heritage Beverage签订了合作协议。

谈到DH Foods未来的展望，阮忠勇表示：DH Foods飘洋过海之路充满惊涛骇浪，但也充满愉悦。就像渔民一样，从海上带着满仓鲜鱼回家就是一种幸福、一种快乐。

对于DH Foods来说，能将越南正宗品牌推向世界，那是一种自豪和荣耀。” 现代营销学之父菲利普·科特勒这样鼓励道：“越南应该成为世界的厨房。”DH Foods的目标就是成为那个厨房的调味品主角。我们—DH Foods已经做好准备，随时扬帆远航，走遍天涯海角！。

