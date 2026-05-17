Chuck Searcy：留在越南，懂得越南，归属越南

17/05/2026

多年来，河内夏回巷里的居民早已熟悉了美国越战老兵Chuck Searcy的身影。在忙碌之余，他常悠闲地漫步街头，在熟悉的咖啡馆驻足，品味一杯咖啡，感受河内生活节奏的独特体验。

Chuck Searcy：留在越南，懂得越南，归属越南

在阳光灿烂的四月下午，在陈国瓚街的 Oia 咖啡馆，老兵Chuck Searcy与旅居缅甸的越南好友阮海英重逢。五年前，他们也曾在此相聚。这场简朴而温馨的会面，开启了关于一位美国老兵在河内找到“第二故乡”的心路历程。

在陈国瓚街的 Oia 咖啡馆，老兵Chuck Searcy与旅居缅甸的越南好友阮海英重逢。

在忙碌之余，他常悠闲地漫步街头，在熟悉的咖啡馆驻足，品味一杯咖啡，感受河内生活节奏的独特体验。 他曾亲历过如此残酷的越战。战后重返越南参与由美国国务院资助的 RENEW 项目时，他多次回到曾经的战场，倾听受战争遗留炸弹影响的民众的心声。正是这些旅程，在潜移默化中建立起了一层深厚的情感纽带。1995年，他决定移居越南，并一直坚守至今。 当被问及为何不回美国时，他真诚地表示：“因为我热爱越南的文化与人民，特别是那种在美国无法找到的越南信仰文化。它是连接我与这里的纽带。如果没有健康或年龄的阻碍，我会在这里生活一辈子。对我来说，越南是一个宜居之地”。

他在越南生活了30多年，见证了这个国家面貌的焕然一新之旅。“那是看到越南蓬勃发展的时刻。旅游业连接了无国界的人们，带来了新朋友。越南人热爱和平，我很高兴看到他们如此友好热情，欢迎像我们这样的美国朋友”。

阅读是Chuck Searcy定居越南多年来始终保持的习惯之一。本报记者 功达 摄

他在越南生活了30多年，见证了这个国家面貌的焕然一新之旅。“那是看到越南蓬勃发展的时刻。旅游业连接了无国界的人们，带来了新朋友。越南人热爱和平，我很高兴看到他们如此友好热情，欢迎像我们这样的美国朋友”。

日常交谈让Chuck Searcy更深地了解越南人的生活与心声。本报记者 功达 摄

“我厌恶战争，过去如此，现在亦然”，他还说：“在那些历史性的四月，当越南庆祝国家统一时，我感同身受。我热爱这片土地的和平，唯有和平才能创造出我在河内感受最真切的宁静时刻”。

“我厌恶战争，过去如此，现在亦然”，他还说：“在那些历史性的四月，当越南庆祝国家统一时，我感同身受。我热爱这片土地的和平，唯有和平才能创造出我在河内感受最真切的宁静时刻”。

Chuck Searcy的历程 *1967年6月 - 1968年6月：在越南参战，服役于驻扎在西贡的第519军事特工营 *1969年：回到美国，就读于佐治亚大学，并参加“美国退伍军人反战运动”（VVAW） *1992年： 重返越南 *1995年至今： 决定在越南长期生活与工作 *职称：广治省 RENEW 项目联合创始人、美国越南退伍军人基金会（VVAF）代表、退伍军人和平协会（VFP 160）主席 *2003年： 获越南政府颁发“友谊勋章”





文/越南画报 碧云 图/功达 译/何芳