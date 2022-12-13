APEC第29届领导人会议的越南烙印

13/12/2022

在世界形势复杂多变的背景下，亚太经合组织领导人会议（APEC）成员经济体21 位领导人在疫情后首次于泰国曼谷进行面对面会晤，共同讨论并统一促进贸易和投资、恢复增长和包容性增长的解决方案。

2022年亚太经合组织第29届领导人会议以“开放、联通、平衡”为主题，这是APEC实现《奥特阿罗亚（Aotearoa）行动计划》、《2040年布城（Putrajaya）愿景》的第一年。

国家主席阮春福率领越南高层代表团赴泰国出席第29届亚太经合组织领导人会议，并提出了许多重要建议。

由于受到新冠肺炎疫情的影响，在以在线形式举行两年后，APEC 21个成员经济体的领导人首次有机会在泰国曼谷面对面会晤，共同讨论和统一促进贸易投资、恢复增长和包容性增长的解决方案。图/越通社记者 统一 摄

会议上，阮春福主席认为APEC需先锋促进可持续、包容性和平衡增长模式，助推各经济体成功实现绿色转型和数字转型。从越南实践看，阮主席强调合作中的一些“平衡”因素，包括：以人民为中心；需确保每个经济体的自主性和韧性与主动开放、融入国际经济的平衡，从而发挥内力和竞争优势；需维持革新、转型与确保稳定之间的平衡。

在未来10年的发展战略中，越南将资源集中于国家数字化转型，发展绿色经济、循环经济，以人民为中心，发展的主体和最高目标。阮春福主席强调并肯定愿与APEC成员一道，加快经济复苏和发展进程，为一个和平、稳定、开放、充满活力、自由的亚太。



阮春福主席在会议 期间举行了许多双边会晤。图/越通社



外交部长裴青山表示，21个经济体领导人进行会晤并发表联合声明已传递了合作、对话和多边主义的强烈信息。 阮春福主席在2022年APEC工商领导人峰会上分享了新时期贸易与投资的四大典型因素。确保国际贸易体系的公平、透明和高效是全球“平台”中至关重要；数字化转型是一种不可避免的客观趋势，正在发生非常强烈；世界和地区正在建立新的和可持续的供应链；医疗卫生、生物技术、清洁能源等减少碳排放等领域将在未来强烈吸引外国直接投资（FDI）。



国家主席阮春福出席美国工商联盟-APEC高级座谈会。图/越通社记者 统一 摄 APEC 地区对越南的安全发展具有重要的战略性意义。 APEC 聚集了越南 30 个战略伙伴、全面伙伴中的 15 个，也是越南重要经贸伙伴，占越南贸易总额的 77% 以上，占越南外资总额的近 81% ，占越南外国游客总量的 85% 以上 。 越南已经和正在就 17 项自由贸易协定（ FTA ）进行谈判，其中， 13 项自贸协定已签署并生效。越南与亚太经合组织 20 个成员中的 17 个成员签署了自由贸易协定 。

裴青山部长表示，越南的提议得到了APEC成员的高度响应和赞赏，并写入文件中，兼顾社会各界和各经济体的利益，以及短期和长期之间的平衡。

国家主席阮春福一行在2022年亚太经合组织领导人会议上留下的印记继续展现一个主动和积极为地区乃至世界的和平与繁荣作出贡献的越南。这也是一个良好机会，以提升多边外交、宣传一个稳定、疫情后经济积极增长和吸引资源服务于国内发展经济的国家形象。

文/越南画报综合 图/越通社 译/明明