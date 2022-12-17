AIPA-43：为建立东盟的法律基础做出了贡献

17/12/2022

经过五天的紧张和认真工作，题为“共促进步，致力于韧性、包容性和可持续的东盟”的第43届东盟议会联盟大会（AIPA-43）已通过多项议决，体现为集体和共同目标而努力，共享利益和共同应对地区和国际的复杂挑战。越南国会主席王廷惠率领的越南国会高级代表团出席 AIPA-43并发表讲话。

这是自疫情以来的首次面对面会议。本次大会的主题符合今年东盟峰会的主题：“东盟:共同应对挑战”，充分体现AIPA的贯穿主题和东盟轮值主席国柬埔寨推进建设一个均匀、强大、包容性的东盟的愿望，符合东盟的核心精神。



越南国会主席王廷惠与各国团长拜见柬埔寨王国国会主席、东盟议会联盟大会（AIPA）主席韩桑林（Samdech Heng Samrin）。越通社记者 尹晋 摄

在全体会议上，越南国会和东盟各国议会联盟成员国议会领导人一致认为，应对这些挑战需要国际社会特别是有关各方的共同努力，密切合作，遵循国际法，和平对话并采取负责任的行动。

通过东盟议会联盟大会，各国议会继续与各伙伴国加强力量以促进持久性复苏、支持以人为本、不让任何人掉队、建设可持续社会和应对未来的危机。

第43届东盟议会联盟大会重点讨论和平、安全、多边主义和东盟核心地位等问题；加强议会外交，促进地区和平、稳定与繁荣；通过环境、社会和治理标准的综合方法促进议会合作以实现包容性和可持续的经济增长；提升中小微企业在数字化转型、旅游推广和经济复苏方面的能力建设；加强数字化转型，以夯实全方位社会保护防线；性别平等和妇女赋权，以实现后疫情时代的可持续性、包容性和韧性；加强女议员在推进有关女性、和平与安全议程方面的作用；促进青年参与繁荣和可持续发展的东盟共同体。

第43届东盟议会联盟大会决定吸纳尼泊尔议会、阿塞拜疆议会和美国议会为新观察员。

大会期间，越南国会主席王廷惠与东盟各国议会和观察员国的领导人举行了双边会谈。



大会期间，越南国会主席王廷惠举行了多场双边会晤。图/越通社 越南国会主席王廷惠会见AIPA秘书长阮祥云。越通社记者 尹晋 摄

越南代表团与澳大利亚、阿塞拜疆、白俄罗斯、加拿大、欧洲议会（EP）、印度、日本、韩国、摩洛哥、尼泊尔、挪威、巴基斯坦、俄罗斯、东帝汶、乌克兰和美国等AIPA观察员国在真诚友好、相互理解的气氛中举行对话。

第43届东盟议会联盟大会圆满结束，向印度尼西亚移交第44届东盟议会联盟大会（AIPA-44）东道主。

越南国会主席王廷惠与越南高级代表团出席AIPA-43大会，以继续全面深入地实施积极主动融入国际的政策，提升多边对外关系水平；与AIPA成员议会一起加强东盟的团结和中心地位，加强AIPA与合作伙伴之间的关系，为建设东盟共同体进程和促进区域的和平、合作与发展做出贡献。

第43届东盟议会联盟大会（AIPA-43）审议并通过的决议： *由柬埔寨提出的关于东盟发挥核心作用促进和平、团结和多边主义的决议。 *由印尼提出的关于加强海上安全方面的议会间合作以增强东南亚稳定的决议。 *由印尼提出的关于落实关于缅甸问题的五点共识的议会外交决议。 *东盟议会联盟关于毒品的第5次会议（AIPA CODD 5）报告。 *由柬埔寨提出关于“加强数字化转型以实现全面社会保护”决议草案。 *由泰国提出的关于加强社会健康保护以应对东盟面临的挑战的决议草案。 *由柬埔寨提倡的关于促进青年参与，致力于建设繁荣、韧性和可持续发展的东盟共同体的决议草案。 *由柬埔寨提出的关于通过环境、社会责任和公司治理（ESG）方法促进议会间合作实现东盟可持续和包容性增长的决议。 *由柬埔寨提出关于“加强数字化转型以实现全面社会保护”决议。 *印度尼西亚提出的关于优化微型、小型和中型企业 (MSME) 在旅游业以促进经济复苏的决议。 *通过女议员协调委员会的报告的决议草案。 *有关性别平等和妇女赋权，致力于新冠疫情后的包容性复苏的决议草案。 *有关促进女议员在推进妇女、和平与安全议程中的作用的决议草案。

文/越南画报 图/越通社 译/何芳