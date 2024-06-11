35年屹立于风口浪尖的DK1平台

11/06/2024

在过去的35年里，祖国南部大陆架海域一直屹立着DK1平台，巍峨挺拔，气宇轩昂犹如一座“钢铁堡垒”。这里的驻军官兵始终顶住风浪，紧握枪支，让越南金星红旗迎风飘扬，宣示国家的岛屿和海域主权。

1987年和1988年初，东海主权形势复杂多变。1988年10月，海军党委和司令部责成海军171旅和129分舰队建设经济-科学-服务集群（简称DK1），以保护祖国的海洋和大陆架主权，实现海洋经济发展的战略目标。

1989 年 7 月，第一座 DK1平台建成，隶属福秦集群。 至今为止，总共已有15 座 ，分属下列集群：巴格、福秦、桂唐、思政、福原、玄珍和金瓯沙洲，构成了一道钢铁屏障，保卫祖国南部大陆架主权，并为大陆架资源开采活动保驾护航。

DK1地区的水文气象条件非常复杂，经常出现大风大浪。特别是每年10月至次年1月期间，台风频发，危及海上作业船舶及其他浮动设备的运行。尽管在恶劣的气候条件下生活和工作，DK1平台上的官兵始终秉持团结、勇敢精神和坚韧不拔的意志，坚守不渝。

在党、国家和国防部的关心下，DK1平台官兵的物质和精神生活有了很大的改善。同时，他们也克服困难，种植蔬菜，饲养猪鸡鸭，伙食越来越丰富，保证营养，满足生活、训练和战备的需要。

现在，全部平台都开通了通讯网，配备太阳能电池系统，便于官兵与大陆亲人联络，训练和生活，从而安心执勤。

35年来，历代官兵以团结、坚毅、战胜困难的精神，传承“人在平台在”的理念，守护祖国的每一寸海疆，成为渔民出海的坚实靠山。

文图/越南画报 阮伦 译/武蓉